12 por ciento de ASN Generación Z, eche un vistazo a los desafíos de impulsar la reforma burocrática

Jacarta – La Agencia Estatal de Función Pública (BKN) publicó los últimos datos sobre el número de Aparatos Civiles Estatales (ASN) en Indonesia. La Generación Z está empezando a dominar el gobierno hoy.

Según informes al 1 de septiembre de 2025, el total de ASN se registró en 5.359.209 personas. Los datos de BKN indican que alrededor del 12 por ciento de ellos pertenecen a la generación Z, que se considera que fortalece cada vez más la cara de la burocracia.

Sin embargo, quedan grandes desafíos por delante: ahora se requiere una reforma burocrática para ser más adaptable junto con la digitalización de los servicios públicos, mientras que, por otro lado, muchas ADN jóvenes enfrentan brechas de competencia. digitaladaptación a estructuras burocráticas rígidas, así como diferencias en la ética laboral entre generaciones. En respuesta a estos desafíos, el carácter es la base principal para que las ASN lleven a cabo sus funciones.

El director de Carácter y Aprendizaje Sociocultural de LAN, Deni Junanto, en la Clausura de la Capacitación Básica para Futuros Servidores Públicos (Latsar CPNS) Clases 10, 11, 12 y 13 de 2025, dijo que en medio de cambios rápidos y expectativas sociales cada vez más altas, el carácter es un activo importante para que CPNS pueda trabajar con integridad, empatía y responsabilidad.

«Los valores básicos de AKHLAK de ASN deben ser una guía en cada acción. Estos valores no son sólo jerga, sino principios de trabajo que determinan la calidad de los servicios públicos. Cada ASN debe garantizar que el valor de AKHLAK esté integrado en la vida cotidiana, porque ahí es donde se construye la confianza pública», enfatizó Deni, citado en su declaración del domingo 23 de noviembre de 2025.

Deni explicó sobre el modelo de aprendizaje Latsar que ahora sitúa el aprendizaje autónomo o autónomo como enfoque principal. Sin embargo, este enfoque también trae sus propios desafíos, mencionó varios ejemplos de estos desafíos, como la disciplina de los participantes en la gestión del tiempo de estudio, la capacidad de acceder y comprender los módulos digitales de forma independiente y la coherencia en la realización de tareas basadas en la experiencia de campo sin supervisión directa.

«El aprendizaje independiente requiere pensamiento independiente, perseverancia y compromiso. Este es el desafío que los CPNS deben enfrentar para perfeccionar su madurez profesional. Como generación que creció en un ecosistema digital, los CPNS tienen la responsabilidad moral de mantener la calidad del espacio digital burocrático, la importancia de una buena comprensión y alfabetización digital para que los ASN puedan ser selectivos y sabios al responder a los rápidos desarrollos tecnológicos», dijo.