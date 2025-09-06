12 personas se sospecharon de sospecha de la casa de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Policía Metro de East Yakarta establece 12 personas como sospechar En el caso de Saqueo Cámara de miembros de la Comisión IX DPR (inactiva) Surya Utama o Vas a En el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta, sábado 30 de agosto de 2025, noche.

«12 personas que hemos nombrado como sospechosos», dijo el jefe de policía del metro de East Yakarta, el comisionado principal Alfian Nurrizal a periodistas en Yakarta, el sábado 6 de septiembre de 2025.

Alfian agregó, los 12 sospechosos tienen sus respectivos roles en la realización de sus acciones, a saber, como provocadores, saqueos y ataques contra los oficiales.

Continuará desarrollando una investigación de otros actores en el caso de saqueo.

Anteriormente, la policía nombró a hasta seis personas como sospechosos en el caso de saqueo de la casa de Uya Kuya. Los seis sospechosos han sido determinados por su estado legal después de un examen intensivo. Mientras que una nueva persona fue atrapada el miércoles 3 de septiembre de 2025, alrededor de las 11.00 WIB.

La casa de Uya Kuya fue atacada por el saqueo masivo después del Joget viral en el edificio MPR/DPR junto con el momento del anuncio del aumento en la asignación de RP del DPR, incluida una asignación de la casa de RP50 millones cada mes.

Circulando un video que muestra la residencia del artista a la vez Miembro de DPR En el área este de Yakarta fueron visitadas, el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche.

Luego, las masas lograron derribar la cerca de la casa de Uya Kuya e inmediatamente irrumpieron en el segundo piso para saquear lo que había en la casa.

Uya Kuya en su aclaración negó la acción de bailar en el DPR relacionado con el aumento de la asignación de DPR. Bailaron solo siguiendo el ritmo de la canción con el propósito de respetar a los músicos que actuaron.