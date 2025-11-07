12 nuevas joyas de talento en el Festival de Cine Europeo de Sevilla de este año

Quien quiera discutir las riquezas del cine europeo no necesita ir más allá de los nuevos talentos destacados en la edición de este año. Festival de Cine Europeo de Sevilla que inauguró el año pasado una sección Rampa de óperas primas y segundas películas y ha añadido cortometrajes a su programación en 2025. Variedad destaca siete largometrajes y cinco cortometrajes, defendidos por la crítica y anunciando sin duda talentos a mantener en el radar:

«La anatomía de los caballos» (“La anatomía de los caballos”, Daniel Vidal Toche, Playa Chica Films, Sideral, España; Pioneros Producciones, Perú; Los Niño Films, Colombia; Mito Films, Promenades Films, Francia).

Recogida por Loco Films y respaldada por el World Cinema Fund del Festival de Berlín, y presentada por Puentes de EAVE, MRG Work, Proyecta de Ventana Sur y Mafiz de Málaga, una visión de la historia peruana no muy alejada del pesimismo de “Cien años de soledad”: las revoluciones no funcionan, el Perú está “atrapado en un ciclo ininterrumpido”, dice. Variedad. Saltando del siglo XVIII a la degradación corporativa actual, filmada originalmente, un estilo y sustancia cinematográfica.

«La odisea del diente de león» (Stop, Miyu Productions, Ecce Films, Cinema Art, U Media, Francia, Bélgica)

Una odisea de animación que traspasa límites utilizando time-lapse, macrofotografía, robótica, periscopios y drones para imaginar a cuatro amigos, semillas de diente de león, flotando hacia el cosmos desde una Tierra destruida por una guerra nuclear. El quinto trabajo pero primer largometraje de Seto, “una película animada experimental diferente a todo lo que hayas visto antes”, proclama Cartoon Brew. Vendido por Indie Sales, ganador del Premio Fipresci de Cannes y del Festival de Animación de Annecy.

«El último en el camino» (“Le Citta di Pianura”, Francesco Sossai, A Vivo Film, Rai Cinema, Maze Pictures, Italia)

Carlobianchi y Doriano, de cincuenta y tantos años, se alejan de la vida bebiendo en cadena, dando consejos, visitando bares, intercambiando historias y escapando de la policía. Un actor de Cannes Una Cierta Mirada con un trasfondo más melancólico valorado por Variedad como una “agradable joya italiana sobre compañeros de bebida, envejecimiento y sabores melancólicos de la vida”.

«La sombra de mi padre» (Element Pictures, Fatherland Productions, BBC Film, BFI, Crybaby, Reino Unido)

«La primera selección de Nigeria en Cannes marca una joya milagrosa de autoficción», Variedad proclamado de «La sombra de mi padre». «En su debut cinematográfico, Akinola Davies Jr. se anuncia como una voz cinematográfica importante», añadió. “Un día en la vida de dos niños que viajan con su padre desde un pequeño pueblo en la zona rural de Nigeria hasta la bulliciosa capital, Lagos”. Pero un “drama íntimo y bien observado” termina de una manera tan devastadora que trastoca por completo la película, elevándola a una narrativa profundamente humanista”.

“Un año de escuela” (Laura Samani, Nefertiti Film, RAI Cinema, Tomsa Films, Arte France Cinéma, Italia).

Ganador del premio al mejor actor para el recién llegado Giacomo Covi en Venice Horizons de este año, el segundo largometraje de Samani y un regreso a los libros después de su año 800 “Small Body”, ambientada en la comunidad frigia, ambientada en 2007 cuando Fred, sueco, se inscribe en una clase de último año exclusivamente masculina de una escuela secundaria técnica en Trieste, y pronto se une a una pandilla de tres amigos varones cercanos. «Sobre el deseo» y «la forma en que el mundo nos permite expresar estos deseos», que difiere para las mujeres», dice Samani. Variedad.

“Verano corto” (Nastia Korkia, Tamtam Film, Totem Atelier, Art & Popcorn, Alemania, Francia, Serbia)

Ganadora de este año del León del Futuro de Venecia y Nuevos Directores de Chicago, vendida por Totem Films y ópera prima de ficción de Korkia, ahora radicada en Francia y Alemania. Un drama ambientado durante la segunda guerra chechena, gira en torno a Katya (Maiia Pleshkevich), de ocho años, de vacaciones de verano con sus abuelos en su casa de campo. Filmado con tomas de cámara fija, con atención a los detalles tipo documental a medida que la guerra se insinúa en la vida diaria.

«Te creemos» (Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, Mackintosh Films, Bélgica)

Vendido ampliamente por The Party Sales en Alemania, Francia, España y la mayor parte de Europa del Este, y descrito por Variety como un “apasionante drama sobre custodia familiar”, un actor de Perspectives de Berlín, que obtuvo una mención especial. Myriem Akheddiou ofrece una interpretación extraordinaria, a menudo captada en primer plano, de una madre sometida a un estrés extremo, subrayando lo mejor que ofrece Bélgica: un drama social duro e informado. «Nos encontramos con víctimas de agresión sexual y algunas de ellas nos revelan el incesto», dice Devillers, una enfermera.

Cortometrajes

“Baile de feria” (Rakia Films, te garantizo producciones, España)

En el ambiente de la Feria de Abril de Sevilla, “Baile de Feria» sigue el vínculo entre un padre que sufre un deterioro cognitivo y la hija que se reconecta con él a través de música, movimiento y ritual compartidos. Dirigido por Bernabé Bulnes, el corto combina escenas domésticas con el recinto ferial y su «Calle del Infierno», ubicando el vínculo familiar entrelazado con la tradición local.

«Papá no está en casa» (Escuela de Cine Krzysztof Kieślowski, Polonia)

Ganador del Premio de la Academia Estudiantil al mejor cortometraje narrativo, “Dad’s Not Home” sigue a dos hermanos jóvenes que ocultan la demencia frontotemporal de su padre para permanecer juntos después de la muerte de su madre. Dirigida por Jan Saczek y producida en la Escuela de Cine Krzysztof Kieślowski de Katowice, la película describe una edad adulta temprana e impuesta, mientras los niños se ocupan de los cuidados, las rutinas domésticas y la tensión emocional del crecimiento.

«Eirú» (Cartoon Saloon, HerStory, Irlanda)

Giovanna Ferrari dirige esta aventura mítica de la Edad del Hierro sobre una joven que viaja bajo tierra para restaurar la fuente de agua de su comunidad, un elemento esencial para la vida robado por arte de magia. Con la voz de Coco Teehan Roche, la película refleja el interés del estudio Cartoon Saloon, ganador de un BAFTA y un Emmy, por el folclore cultural y la gestión medioambiental. Distribuido por Gkids en Norteamérica.

“Un buen día” (Películas portuguesas – Portugal)

António se despierta y encuentra un doble sin vida de sí mismo flotando en la piscina familiar, un descubrimiento que inquieta a la familia mientras intentan continuar mientras lamentan en silencio la inexplicable presencia. Surgen dudas sobre quién y qué es António. Dirigida por Tiago Rosa-Rosso, la película pone en escena un escenario doméstico suavemente absurdo que oscila entre la comedia y la inquietud, y se desarrolla como una pieza teatral de cámara donde la lógica falla y todo está en duda.

“Yoné” (Rita Productions, Norte Productions, Suiza, Francia)

Ambientada en la Borgoña de mediados del siglo XIX, “Yonne” sigue a dos hermanas que se disfrazan de hombres para unirse a la tripulación de una balsa de madera. Su destino es París y quizás la esperanza de una vida mejor que la de la que huyen. Codirigido por Julietta Korbel y Yan Ciszewski, el corto subraya la tensión física y la vulnerabilidad de los flotteurs mientras navegan por una ruta fluvial pastoral. Seleccionada para el Pardi di Domani de Locarno antes de aparecer en los Cortometrajes Oficiales de Sevilla, la película rastrea la emancipación, el ocultamiento y la supervivencia del espíritu a través del trabajo, el movimiento y los cuerpos cambiantes.