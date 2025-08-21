12 muertos, 142 animales perdidos en inundaciones nandadas desde el 14 de agosto







Doce personas han perdido la vida en las inundaciones en Maharashtra es Nanded Distrito desde el 14 de agosto, dijo el jueves un funcionario. Según un informe de daño preliminar, 142 animales también han muerto, y los cultivos se extendieron más de 4.47 lakh hectáreas en 1.299 aldeas han sido destruidas, informó PTI.

De las 12 muertes, nueve fueron reportadas por el distrito Nanded, mientras que tres eran del estado vecino de Telangana. Además, 338 casas, tanto Kuccha como Pucca, tienen daños sufridos debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

El Fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) Hasta el momento ha rescatado a 386 personas de varias aldeas afectadas por las inundaciones, según el informe. Las inundaciones ingresaron a 2,645 casas, impactando a 11,227 residentes, informaron PTI.

Aunque la precipitación ha disminuido, la conectividad a varias aldeas permanece interrumpida. En Himayatnagar, el puente que une las aldeas de Sirpalli y Dolhari permanece sumergida. La administración logró comunicarse con Sirpalli en barco y ha establecido un campamento médico para los residentes, señaló el informe.

Mukhed Taluka, la región peor afectada en el distrito, ahora está bajo control hasta el jueves, informó el funcionario.

Lluvia fuerte En Nanded, junto con las entradas de Latur, Udgir y partes del vecino Karnataka, han llevado a un aumento continuo en el nivel del agua de la presa Lendi, informó PTI.

La asistencia financiera ha sido desembolsada a las familias de cinco de las 12 personas que murieron en las inundaciones, agregó el funcionario.

El cuerpo de Afreen Shaikh, una mujer de 30 años de Telangana que había estado desaparecida desde el 20 de agosto, fue recuperado, según la última actualización.

347 carreteras cerradas en Himachal Pradesh debido a fuertes lluvias; El suministro de energía y agua interrumpido

Hasta 347 carreteras, incluida la autopista nacional 305 (AUT a Sainj Road), se han cerrado en Himachal Pradesh Debido a la lluvia continua en los últimos días, dijeron las autoridades el jueves.

Según el Centro de Operación de Emergencia del Estado (SEOC), el distrito de Mandi ha sido el más afectado, con 164 carreteras bloqueadas, seguidas de 124 cierres de carreteras en el distrito vecino de Kullu, informó PTI.

Las fuertes lluvias también han impactado los servicios esenciales en todo el estado. El SEOC informó que 281 transformadores de suministro de energía y 145 esquemas de suministro de agua actualmente no son funcionales debido a las interrupciones relacionadas con el clima.

Si bien la actividad del monzón permaneció dentro del rango normal en las últimas 24 horas, se registró lluvias moderadas a fuertes en varias partes del estado, informó PTI. El local metrodepartamento eteorológico ha emitido una alerta de naranja para una lluvia muy pesada en áreas aisladas en dos a cinco distritos entre el 23 y el 26 de agosto.

UNA registró el más alto a 132.6 mm desde el miércoles por la noche. Otras áreas con lluvia significativa incluyen Nangal Dam (101.2 mm), Naina Devi (54.6 mm), Sujanpur Tira (53 mm), Olinda (44 mm), AMB (42 mm) y Nadaun (41.5 mm).

La actividad de tormentas eléctricas se informó de Kangra, Sundnagar y Murari Devi, mientras que los vientos racheados con velocidades que van de 44 a 50 kmph, PEO y Neri, el departamento meteorológico agregó.

Autoridades Continúe monitoreando la situación y el trabajo de restauración está en marcha en las áreas afectadas.

(Con entradas PTI)





Fuente