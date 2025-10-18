12 atletas jóvenes listos para competir en los Juegos Juveniles Asiáticos de 2025, PB Aquatics de Indonesia establece altos objetivos

Jacarta – Junta Ejecutiva de Deportes Acuáticos de Indonesia (PB acuático de Indonesia) envió oficialmente a 12 jóvenes atletas para competir en el evento Juegos Asiáticos de la Juventud (AYG) 2025 que tendrá lugar en Bahréin del 22 al 31 de octubre de 2025.

Lea también: PB Aquatics Indonesia valora la Copa Wirawati 2025, prueba de que la natación es un espacio para el empoderamiento de las mujeres



Esta participación es un paso importante en los esfuerzos por fortalecer los logros nadar a nivel nacional a nivel asiático, así como el desarrollo de la generación más joven. PB Aquatics apunta a mejores resultados que los logros de la edición anterior.

Quiere superar el récord de 2013

Lea también: La Copa del Milenio 2025 es testigo del nacimiento de un nuevo récord nacional para la natación de Indonesia



El secretario general de PB Indonesian Aquatics, Ali Patiwiri, dijo que la participación del equipo juvenil de natación de Indonesia no es sólo una participación, sino también parte de la hoja de ruta de desarrollo a largo plazo.

«No sólo enviamos atletas a participar, sino que queremos demostrar que el desarrollo de la juventud avanza en la dirección correcta. Nuestro objetivo es claro: al menos superar los logros anteriores», afirmó Ali.

Lea también: Cientos de atletas participan en el Campeonato Nacional de Natación en Aguas Abiertas A•Stream OWS Lampung 2025



El entrenador de la selección nacional de natación, Felix Christiadi Susanto, explicó que en los Juegos Asiáticos Juveniles de Nanjing 2013, Indonesia ganó un oro, una plata y un bronce. Este año, PB Aquatics quiere mantener e incluso superar estos resultados.

«Nuestro objetivo es mantener este logro, aunque podamos aumentarlo. Estos jóvenes atletas han mostrado muy buenos avances en el entrenamiento y las pruebas», dijo Félix, citado por tvonenews.com, el viernes 18 de octubre de 2025.

Equipado con entusiasmo y desarrollo a largo plazo.

Los 12 atletas enviados fueron los mejores nadadores masculinos y femeninos de la selección nacional. Anteriormente realizaron un campo de entrenamiento en Yakarta con la orientación directa del equipo técnico nacional.

El evento AYG 2025 es una valiosa oportunidad para que los jóvenes atletas indonesios adquieran experiencia compitiendo a nivel internacional y midan sus habilidades para enfrentarse a duros oponentes de 45 países asiáticos.

Además de ser un lugar para el desarrollo de los jóvenes, AYG también se utiliza como punto de referencia de cara a los SEA Games 2025 en Tailandia, que tendrán lugar el próximo diciembre.

«Queremos que adquieran una verdadera experiencia competitiva. No se trata sólo de medallas, sino también de desarrollar una mentalidad ganadora desde una edad temprana», añadió Félix.

Optimismo y nueva esperanza

A los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2025 en Bahréin asistirán más de 2.000 jóvenes atletas de entre 14 y 17 años. Para Indonesia, la natación es uno de los principales pilares para ganar medallas.