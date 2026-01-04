116.027 personas afectadas por inundaciones, más de 22.000 casas sumergidas

banjarVIVA – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Banjar Regency, Kalimantan del Sur, señaló que el impacto de la inundación aún era generalizado y decenas de miles de residentes se vieron afectados. Hasta el domingo 4 de enero de 2026, se registró que 41.196 cabezas de familia (KK) o 116.027 personas se vieron afectadas por las inundaciones, y 22.991 casas sufrieron inundaciones.

Lea también: Alwi Farhan se fija un gran objetivo a principios de 2026: el Open de Malasia es el punto de partida para la búsqueda de entradas de élite mundial



El director ejecutivo interino de BPBD Banjar, Yayan Daryanto, transmitió estos datos cuando acompañó al ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, a visitar el lugar de la inundación en el distrito de Sungai Tabuk, Banjar Regency, Kalimantan del Sur, el domingo (1/4/2026).



El ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf, distribuyó ayuda a las víctimas de las inundaciones en Banjar, Kalimantan del Sur. Foto : ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Lea también: La tasa de natalidad en Corea del Sur está empeorando, 4.000 escuelas han cerrado y miles de profesores han sido despedidos



Según el informe infográfico de BPBD Banjar del 4 de enero de 2026, varios grupos vulnerables también se vieron afectados por la inundación. Estaban formados por 272 mujeres embarazadas, 455 bebés, 1.521 niños pequeños, 2.380 niños, 275 personas con discapacidad y 2.911 personas mayores.

Además de las zonas residenciales, las inundaciones también afectan a diversos equipamientos públicos. BPBD Banjar señaló que 141 escuelas, 131 lugares de culto, 18 edificios de oficinas, 96 instalaciones públicas, 18 puentes y 3.451 hectáreas de arrozales y jardines se vieron afectados.

Lea también: Real Madrid vs Real Betis en vivo esta noche, Los Blancos probados sin Mbappé



BPBD Banjar también informó que 5.045 personas siguen desplazadas hoy en día, ya que las inundaciones no han remitido por completo en varias zonas.

Yayan explicó que el área de cobertura de inundaciones estaba comenzando a mostrar una disminución. De los 16 subdistritos inicialmente afectados, se redujo a 14 subdistritos, luego a 10 subdistritos y actualmente quedan ocho subdistritos.

Sin embargo, destacó que las condiciones de las inundaciones están fluctuando. La reducción del número de subdistritos afectados no va necesariamente seguida de una disminución del número de residentes afectados.

«Esto se debe a comparaciones regionales porque en la zona aguas arriba puede verse ligeramente afectado, pero en la zona aguas abajo casi toda la longitud del río se ve afectada por inundaciones en todas las zonas», dijo.

En cuanto al tratamiento adicional, Yayan dijo que la asistencia para viviendas temporales (huntara) y viviendas permanentes para las víctimas de las inundaciones se discutirá más a fondo después de que finalice el período de respuesta de emergencia.

«Más tarde, una vez finalizado el período de emergencia, recopilaremos datos. Examinaremos los resultados de las evaluaciones y evaluaciones sobre el terreno para determinar si los residentes afectados necesitan refugios u otras formas de asistencia, incluida una evaluación de la categoría de daños en cada casa», dijo Yayan Daryanto.