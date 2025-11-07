11 víctimas de SMAN 72 estudiantes de Yakarta experimentan problemas de visión y audición después de una explosión, 2 lesiones graves en los oídos

Jacarta – Un total de 11 estudiantes SMAN 72 Yakarta convertirse víctimas de la explosión ocurrido en el área escolar el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde. Las víctimas supuestamente experimentaron problemas de visión y audición debido a la fuerte presión de la explosión.

Jefe del Subdistrito RT 07 Kelapa Gading Barat, Krissensiana Orol Hotmatua, dijo que las víctimas se encontraban actualmente recibiendo tratamiento médico cerca del lugar del incidente.

«Hay alrededor de 11 personas siendo tratadas aquí y la mayoría tiene ojos borrosos y problemas de audición. Para heridas pequeñas, abrí una publicación aquí», dijo Krissensiana en Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025, citado por Antara.

Según él, algunas de las víctimas gravemente heridas fueron trasladadas inmediatamente al Centro de Salud Naval (BKAL) en Kodamar, antes de ser remitidas a varios hospitales, como el RSI Cempaka Putih, el Hospital Pertamina y el Hospital Yarsi.

Agregó que del total de 11 víctimas con heridas leves, dos de ellas tuvieron que ser remitidas porque presentaban lesiones graves en los oídos y quemaduras en la espalda. Mientras que el resto sólo requiere tratamiento ambulatorio.

«Muchos heridos no son escuchados debido al trauma de la explosión», dijo.

La explosión se produjo en la zona escolar de SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading, en el norte de Yakarta, coincidiendo con la hora de oración del viernes. Se cree que la explosión provino de un área que todavía se encuentra en el complejo de la Armada de Indonesia.

Previamente, el viceministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, Lodewijk Freidrich Paulus, dijo que como resultado de la explosión tres personas resultaron gravemente heridas y 17 levemente heridas.

«Gracias a Dios nadie murió. Hay 20 víctimas en total y actualmente están recibiendo tratamiento», dijo Lodewijk después de inspeccionar directamente el lugar del incidente en SMA 72 Yakarta.

Hasta ahora, la policía y la marina indonesia siguen investigando la causa exacta de la explosión que provocó que decenas de estudiantes fueran víctimas. (Hormiga)