11 Se sospecha que sus miembros son de los residentes, el comandante de la Unidad de Brigada Móvil de la Policía Regional de Maluku se disculpa.

Sory ,. – El comandante de la Unidad de Brigada Móvil de la Policía de Maluku (Dansat), Kombes Pol Dr. Irfan SP Marpaung, transmitió una disculpa abierta frente a la comunidad de East Seram, Maluku. La disculpa se transmitió relacionadas con las acciones de varios miembros sin escrúpulos de la brigada móvil que supuestamente llevaron a cabo una paliza de un residente.

Leer también: Prabowo invita al mundo a usar la ciencia para elevarse, no destruir



Frente a la masa de acción incorporada de la organización Cipayung Plus, como HMI, IMM, LMND, GMNI, Fospem y la gente de la ciudad de Bula, Irfan enfatizó que vino directamente de Ambon para resolver este problema.



Acción de masa con Cipayung Plus en la sede de Brimob de Brimob bula bula, Maluku

Leer también: El orgulloso Beckham Putra notó el debut de ser el capitán de Persib, este es su brillante viaje profesional



«Soy la Brigada Móvil de la Policía Regional de Maluku, vine de la ciudad de Ambon aquí para resolver el problema, la persecución llevada a cabo por varios miembros de Abdul Haji Rumaday en su casa, el lunes (22/09/2025) ayer. Así que por favor, confíe este problema», dijo el martes (23/23/2025).

Irfan también le pidió al público que se abstenga y confíe el manejo de este caso al proceso legal. Se aseguró de que los miembros sin escrúpulos que fueran culpables serían procesados ​​de acuerdo con las reglas aplicables. Según él, todo se hará de manera transparente y abierta.

Leer también: Investigado por la Oficina del Fiscal General, la nueva administración de Kimia Farma debe hacer esto



La manifestación tuvo lugar en la sede de Brimob del Brimob bula bula, este de Seram. Las masas instaron a que 11 miembros de Brimob que supuestamente estuvieran involucrados en palizas contra Abdul Haji Rumaday fueron procesados ​​de inmediato. No solo eso, también exigieron el despido de los perpetradores porque, además de perseguir, se sospechaba que había un acoso de la hermana de la víctima.

Uno de los representantes de masas, Ali Yusba Kelilauw, enfatizó que la acción de la persona no podía ser tolerada. «Pedimos que los once elementos deben ser despedidos, porque además de llevar a cabo las palizas también acosan a mujeres y niños», dijo Ali Yusba, quien también es el presidente de la rama HMI de la rama de East Seram.

Además, las masas también instaron a que el Batallón Danki Brimob B Pelopor Bula, AKP A. Manulang y Wadanki Ipda Fadli Hasan se transfirieran de inmediato. Se considera que ambos no lograron construir a sus miembros para que este evento pueda ocurrir. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)