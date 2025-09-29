11 Poseses emisores Ngantre Tomen el piso de IDX, 4 compañías de clase de pargo

Yakarta, Viva – Bolsa de valores de Pt Indonesia (EN) reveló que había 11 empresas incluidas en la cola o tubería tomar la oferta pública inicial (OPI) en el mercado de capitales indonesio.

Director de evaluación Compañía Bei i gede Nyoman reveló, hasta cuatro compañías a escala a escala de gran escala por encima de RP250 mil millones, refiriéndose a las disposiciones de la Regulación de la Autoridad de Servicios Financieros (POJK) número 53/POJK.04/2017.

«Hasta el 26 de septiembre de 2025, 23 compañías han registrado acciones en el IDX con fondos recaudados por RP15.05 billones», dijo el lunes en un comunicado recibido en Yakarta. 29 de septiembre de 2025.

Luego, hasta siete empresas estables a escala mediana entre RP50 mil millones y RP250 mil millones. Detalló hasta dos compañías del sector de bienes crudos, dos compañías del sector industrial y dos empresas del sector de transporte y logística.

También existe dos compañías del sector financiero, un sector de la compañía de bienes de consumo no principales, una empresa principal del sector de bienes de consumo, así como una empresa del sector de tecnología.

Hasta el 26 de septiembre de 2025, BEI registró 134 emisiones de 70 editores de deuda y Sukuk (EBUS) con fondos recaudados por RP156.4 billones.

Hasta ese período, según él, había 20 emisiones de 15 editores de EBUS que estaban en proceso (cola) para publicar emisiones de EBUS. Mientras tanto, para la acción de emisión de derechos, ha habido 10 compañías que han tenido una emisión de derechos con un valor total de RP16.63 billones hasta el 26 de septiembre de 2025.

En la cola, hay hasta cuatro compañías que llevarán a cabo acciones de problemas de derechos, que consisten en dos empresas del sector de bienes crudos, una empresa del sector de transporte y logística, así como una compañía del sector de la salud.

Hasta el 26 de septiembre de 2025, el número de empresas enumeradas en el mercado de capitales de Indonesia llegó a 966 empresas, que están dirigidas a llegar a 1,000 empresas registradas a fines de 2025.