11 personas se convirtieron en sospechosos saqueando la casa de Sri Mulyani, la policía reveló un hecho sorprendente

Yakarta, Viva – Un total de 11 personas se convirtieron en sospechosos Saqueo Casa Ex ministro de finanzas, Sri MulyaniEn Bintaro, South Tangerang, después de ser encontrado saqueando objetos de valor de la residencia del ex Oficial de Finanzas de Indonesia.

Jefe de Policía de South Tangerang, Comisionado Adjunto Senior Policía Victor Inkiriwang, enfatizó que los sospechosos fueron cargados bajo el robo ponderando al daño. La evidencia en forma de electrónica, de ropa, a los electrodomésticos se ha asegurado de las manos de los perpetradores.

«Un total de 11 sospechosos han estado activos. Son los perpetradores que participan activamente en el robo y la destrucción de la casa de Sri Mulyani», dijo Víctor, el lunes 8 de septiembre de 2025.



Jefe de Policía de South Tangerang AKBP Victor DH Inkriwang (Centro) cuando se da un comunicado de prensa Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Sin embargo, hay hechos impactantes. No todos los que participaron saquearon al sospechoso. Hubo dos personas que finalmente solo se convirtieron en testigos porque eligieron devolver los bienes robados a la estación de policía de Pondok Aren unas horas después del incidente.

«Las dos personas, una adulta y una menor.

Anteriormente informó, el saqueo del Ministro de Finanzas (Menkeu) Sri Mulyani en Bintaro, South Tangerang, había sido arrestado y nombrado sospechoso. Ahora, los perpetradores han languidecido tras las rejas.

«Algunos de los perpetradores han sido asegurados, el estado del sospechoso e inmediatamente detenido. El proceso de profundización aún se está ejecutando», dijo el jefe de policía de South Tangerang, comisionado senior de policía Victor Inkiriwang, miércoles 3 de septiembre de 2025.

La policía sospecha que los perpetradores vinieron de fuera del área. Durante el incidente, Sri Mulyani no estaba en casa. Solo los guardias son visibles. Aun así, no ha hablado más.