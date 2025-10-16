11 personas en Haltim condenadas a prisión, posición lista para abrir el diálogo con los residentes

Jacarta – Once residentes indígenas de Maba Sangaji, Halmahera Oriental, Molucas del Norte, fueron condenados prisión por panel de jueces Tribunal de Distrito de Soasio Tidore (PN). Las once personas fueron declaradas culpables porque se consideró que estaban obstruyendo las actividades mineras llevadas a cabo por PT Position en el área de permisos comerciales de la empresa.

En su decisión, el panel de jueces afirmó que se demostró legal y fehacientemente que los imputados habían violado el artículo 162 de la Ley Número 3 de 2020 sobre Minería de Minerales y Carbón (UU Minerba). Decisión Fue leído por la jueza principal del Tribunal de Distrito de Soasio, Asma Fandun, el jueves 16 de octubre de 2025.

«Por lo tanto, el acusado Sahil Abu Bakar alias Sahil fue condenado a 5 meses y 8 días de prisión», dijo Asma al leer el veredicto en la sala del tribunal.

Además de Sahil, otros tres acusados, a saber, Indra Sani Ilham, alias Mev, Alauddin Salamuddin, alias Udin, y Nahrawi Salamuddin, alias Awi Islamuddin bin Taher, fueron condenados cada uno a dos meses de prisión. Los acusados ​​también deben pagar unas costas judiciales de 5.000 IDR.

El panel de jueces también determinó que la evidencia consistía en 17 llaves de equipo pesado que previamente habían sido guardadas en bolsas de plástico rojas para ser devueltas a PT Position.

«Así se decidió esta opinión en las deliberaciones del panel de jueces del Tribunal de Soasio el lunes 13 de octubre de 2025», dijo Asma.

En respuesta a la decisión, PT Position expresó su agradecimiento a los agentes del orden por el curso del proceso judicial, que se consideró ordenado y transparente.

El gerente externo de PT Position, Aan Surahman, afirmó que su partido respeta la decisión del panel de jueces y ve la decisión como un impulso para fortalecer la comunicación con la comunidad circundante. mío.

«Respetamos la decisión del panel de jueces y consideramos esta decisión como un impulso para fortalecer la comunicación bidireccional con la comunidad circundante. En el futuro, abriremos espacios para el diálogo y la colaboración con las partes interesadas para que las diferencias de opinión puedan gestionarse a través de la deliberación y los mecanismos legales», dijo Aan.

Aan destacó que PT Position no ve en esta sentencia el fin de las diferencias entre la empresa y la sociedad. Por el contrario, dijo que la decisión era un punto de partida para reconstruir la sinergia y la cooperación constructiva.