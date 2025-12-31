11 países aseguran boletos para los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025, aquí está el cuadro completo, ¡muchos duelos candentes!

Marruecos, VIVA – Ronda eliminatoria Copa Africana de Naciones 2025 comenzará inmediatamente después de que se complete la fase de grupos. Los 16 mejores países competirán en octavos de final con un sistema de eliminatorias para ganar billetes a cuartos de final. Desde el partido inaugural de la fase eliminatoria se han presentado varios partidos interesantes.

Hasta el momento, 11 países han confirmado sus billetes a octavos de final Copa Africana de Naciones 2025. En el gráfico ya se pueden ver varios duelos candentes.

Calendario y partidos de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Los octavos de final se disputarán del 3 al 6 de enero de 2026 en varias ciudades de Marruecos. Aquí están los detalles del partido:

3 de enero – Casablanca

Malí vs Túnez

3 de enero – Tánger

Senegal vs Tercer puesto del Grupo E

4 de enero – Rabat (Al Medina)

Sudáfrica vs Subcampeón del Grupo F

4 de enero – Rabat (Abdellah)

Marruecos vs Tanzania

5 de enero – Agadir

Egipto vs Benín

5 de enero – Fez

Nigeria vs Tercer Lugar del Grupo F

6 de enero – Marrakech

Ganador del Grupo F vs Subcampeón del Grupo E

6 de enero – Rabat (Hassan)

Argelia vs RD Congo

Camino a la final

El ganador de cada partido entre los 16 mejores avanzará a los cuartos de final programados para el 9 y 10 de enero, y luego a las semifinales el 14 de enero.

El partido por el tercer puesto se disputará el 17 de enero en Casablanca

La final de la Copa Africana de Naciones 2025 tendrá lugar el 18 de enero en Rabat (Estadio Abdellah)

Gran partido desde el inicio del nocaut

En esta fase se presentarán inmediatamente una serie de partidos importantes. Se prevé que los duelos entre Mali-Túnez y Argelia-RD Congo sean reñidos, mientras que Senegal, Egipto y Nigeria son los favoritos, pero aún deben tener cuidado de enfrentarse a oponentes que lucieron impresionantes en la fase de grupos.

El anfitrión Marruecos también recibió una gran atención cuando se enfrentó a Tanzania, con el pleno apoyo del público de Rabat, que se espera que sea una fortaleza adicional para los Atlas Lions.

Con el formato eliminatorio, cada error podría tener consecuencias fatales. Los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 seguramente presentarán una competencia feroz y llena de dramatismo hasta el partido final.

Equipos que están confirmados para clasificarse para el top 16

Marruecos – como anfitrión y ganador del Grupo A tras una convincente victoria sobre Zambia. Mali – también se clasificó del Grupo A después de terminar la fase de grupos en la primera posición. Egipto – avanzó a los octavos de final desde el Grupo B como líder de la clasificación. Sudáfrica – también se clasificó del Grupo B después de una victoria crucial sobre Zimbabwe. Nigeria – logró 3 victorias perfectas en el Grupo C y avanzó como líder. Túnez – se clasificó del Grupo C como subcampeón, a pesar de empatar contra Tanzania. Tanzania – hizo historia al clasificarse para los octavos de final como uno de los mejores terceros clasificados. Senegal – consiguió su lugar en el Grupo D después de una gran victoria sobre Benin. RD Congo – también se clasificó del Grupo D tras vencer a Botswana. Benin – a pesar de perder ante Senegal, se clasificó como uno de los mejores terceros clasificados. Argelia – excluida del Grupo E tras vencer a Burkina Faso y Sudán.