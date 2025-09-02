11 Las demostraciones en Gorontalo fueron liberadas por la policía después de someterse al examen

Gorontalo, Viva – La Policía Regional de Gorontalo (Polda) liberó a 11 manifestantes que anteriormente fueron asegurados durante un choque en la manifestación en el área de Simpang Lima, Ciudad de Gorontalo, el martes (2/9/2025) por la noche.

Leer también: La policía es un hecho sorprendente, se sospecha que el director de Lokataru está afiliado a cuentas extremas que invitan a Riot



Director de la Dirección Penal de la Policía Regional de Gorontalo, Kombes Pol. ADE PERMEMA, dijo que los manifestantes se habían sometido a un examen y fueron interrogados por los investigadores.

«A partir de los resultados del examen, aplicamos el Artículo 160, Artículo 170 de Junto, Artículo 55 de Junto. Luego hicimos la presentación, pero no hemos planteado una investigación», dijo Ade en Gorontalo.

Leer también: Programe Sim Car Mobile Yakarta, Bandung, Bogor, Bekasi Miércoles 3 de septiembre de 2025



Agregó que la decisión de liberar se llevó a cabo sobre la política del Inspector General del Inspector General de la Policía Regional de Gorontalo. Widodo. Sin embargo, los manifestantes aún están obligados a hacer una declaración firmada por sus padres o familias.

«Pero gracias a la grandeza del Inspector General General de la Policía Regional de Gorontalo, Widodo, 11 personas fueron liberadas o devueltas a sus respectivas familias, siempre que sus padres o familias debían hacer una declaración, que 11 personas no participarían en una manifestación anarquista», dijo Ade.

Leer también: Angelina Sondakh mencionó salarios y beneficios de RP. 100 millones por mes no serán suficientes para los miembros del DPR, ¿por qué?



Según él, este paso también se pretende como un aprendizaje para la comunidad, por lo que la acción de entregar aspiraciones no se lleva a cabo por formas anarquistas como la destrucción, la persecución, la quema u otras leyes.



Demo Student Action. (Ilustración fotográfica).

Ade afirmó que los padres de los 11 manifestantes ahora fueron presenciados como una forma de responsabilidad. Si más tarde sus hijos regresan al mismo acto, este caso se elevará a la etapa de determinar al sospechoso.

«Hemos devuelto todo a sus padres y familias. Están bien de salud, pero se ha hecho una declaración para no repetir sus acciones», dijo.

Mientras tanto, uno de los estudiantes que fue liberado, Andi Taufik, dijo que él y sus colegas fueron examinados durante aproximadamente nueve horas. Durante ese tiempo, recibieron orientación y dirección de la policía.

«Alhamdulillah, no estamos probados culpables, y continuaremos luchando por los derechos de las personas, estudiantes, trabajadores, agricultores y pescadores, sino de manera propicia», agregó Andi. (Antara)