¡11 estudiantes en la juventud de Bandung Keroyok hasta que se matan, dos sospechosos!

Bandung, Viva – El caso de paliza que mató a un joven con las iniciales JA (24) en el distrito de Baleendah, Bandung Regency, comenzó a encontrar un punto brillante. La policía ha asegurado a 11 perpetradores que todavía son estudiantes y menores.

El jefe de policía de Bandung, el comisionado principal Pol Aldi Subartono, reveló que se sabía que los perpetradores provenían de cinco escuelas diferentes en el área de Baleendah.

Ilustración de asesinato/violencia

«Según los resultados de la investigación, las 11 personas que aseguramos eran menores de edad y todavía estaban en la escuela. Venían de cinco escuelas diferentes en el área de Baleendah», dijo Kapolresta Bandung Kombes Aldi en su declaración, viernes (22/22/2025).

De las 11 personas que fueron aseguradas, dos personas han sido nombradas como sospechosos. Se sospecha que ambos son el actor principal en las palizas que ocurrieron por la noche en un lugar que todavía fue explorado por la policía.

«Aunque menores de edad, los perpetradores aún se someterán a un proceso legal de acuerdo con las disposiciones de la ley número 11 de 2012 sobre el sistema de justicia penal infantil», dijo.

Según Kombes Aldi, a los sospechosos fueron acusados ​​bajo el Artículo 170 del Código Penal con respecto a las palizas que resultan en muertes, con una amenaza penal máxima de 12 años de prisión. Sin embargo, debido a que el sospechoso sigue siendo un niño, el sistema judicial de un niño se centrará en el entrenamiento.

«El proceso legal continúa. Pero debido a que todavía son menores de edad, el manejo se refiere a la ley judicial de los niños. El enfoque se centra en la orientación, no solo condenado», agregó.

El jefe de policía de Bandung también apeló a los padres y las escuelas para que presten más atención a la asociación y las actividades de los niños, especialmente fuera del horario escolar.

«Pedimos a los padres y a los maestros que no sean descuidados. El papel de la supervisión familiar y escolar es muy importante para que eventos como este no se repitan», dijo Aldi.

También enfatizó que la policía continuaría peinando y monitoreando el potencial de la vulnerabilidad adolescente en el área de Bandung Regency, especialmente aquellos que involucran a los estudiantes.

«No queremos a la próxima víctima. Actuaremos decisivamente todos los actos de violencia que involucran a niños y estudiantes», dijo.

Este caso todavía se está desarrollando para descubrir los motivos y roles de cada autor en el ritmo de la muerte. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)