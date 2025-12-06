11 El ex Arsenal Old Age sigue activo, Bojan Hodak confiesa después de que Persib destruyera el Borneo FC

VIVA – El Canal VIVA Bola se llena de diversa información que roba la atención de los lectores durante todo el sábado 6 de diciembre de 2025. De las historias de exjugadores Arsenal que sigue activo aunque ya no es joven, el drama de la Superliga cuando Persib Bandung venció al Borneo FC, hasta las candentes noticias sobre John Herdman, de quien se dice que prefiere la selección nacional de Indonesia,

Todos ellos se encuentran entre los artículos más leídos y discutidos por el público. El siguiente es un resumen completo.

Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodakorgulloso de su equipo por vencer al Borneo FC con un contundente marcador de 3-1 en el partido aplazado de la quinta semana de la Superliga 2025/26 en el estadio Gelora Bandung Lautan Api, el viernes 5 de diciembre de 2025.

Hodak dijo que lo que mostró el equipo de Maung Bandung superó con creces sus expectativas. Anteriormente había pronosticado que el duelo contra los primeros de la clasificación sería reñido. Sin embargo, lo que pasó fue que Persib pareció dominante desde los primeros minutos.

«Tengo que ser honesto, jugamos sorprendentemente bien y dominamos durante todo el partido. Incluso el marcador de 3-1 fue bueno para ellos (Borneo FC), porque en la primera parte tuvimos muchas oportunidades», dijo Hodak después del partido.

La Fiorentina llegó a la sede del Sassuolo en la jornada 14 de la Serie A con una pesada carga. Imagínense, se han jugado 13 partidos y no se ha conseguido ni una sola victoria. La situación que hace aún más preocupante la posición de La Viola al borde del descenso.

Los fanáticos del fútbol indonesio podrán ver este partido directamente solo en ANTV el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20:30. Históricamente, ningún equipo ha sobrevivido al descenso con un comienzo tan malo. Al técnico Paolo Vanoli le espera un gran desafío para salvar a un club que permanece en la casta más alta desde hace 23 años.

Sassuolo, reforzado por el capitán de la selección de Indonesia, Jay Idzes Tienen un capital bastante convincente esta temporada. A pesar de perder 0-2 ante el Como en el último partido, el equipo de Fabio Grosso ha conseguido 5 victorias en 13 partidos, marcando y encajando 16 goles.