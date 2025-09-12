11 certificaciones necesarias en 2030, hagan más vislumbrados a la empresa con el potencial de aumentar los salarios

Yakarta, Viva – En medio del rápido desarrollo de tecnología e integración AI En el mundo laboral proceso de dar un título Conviértase en una forma efectiva de probar la capacidad al tiempo que aumenta el valor de venta a los ojos de la empresa.

Según el currículum ahora citado por Forbes, hay una serie de certificaciones que pueden aumentar su valor para que puedan aumentar los salarios hasta cientos de millones de rupias. ¿Curioso? La siguiente es información completa como se resume de Forbes, viernes 12 de septiembre de 2025.

1. AI y Big Data

AI y Big Data son fundaciones futuras trabajar. Con certificación como SQL para análisis de datos, los profesionales pueden disfrutar de un aumento salarial de hasta US $ 6,800 o alrededor de Rp111 millones.

2. Alfabetización tecnológica

Tener alfabetización digital básica es cada vez más obligatoria en la era de la IA. Las habilidades básicas y la certificación de educación del desarrollo pueden aumentar los salarios a US $ 3,600 o RP59 millones.

3. Resiliensi & Agility

El cambio rápido requiere que los trabajadores sean duros y adaptativos. La certificación Agile Leader puede respaldar un aumento salarial de alrededor de US $ 1,800 o RP29 millones.

4. Pensamiento creativo

Curiosamente, las habilidades con el mayor valor son la creatividad. La certificación de innovación empresarial puede aumentar los salarios a US $ 7,100 o RP116 millones.

5. Liderazgo e influencia

Siempre se necesita un liderazgo fuerte. La certificación como las mujeres en el liderazgo puede aumentar los ingresos a US $ 3,700 o RP. 60.7 millones.

6. Pensamiento analítico

Las habilidades de análisis siguen siendo la principal competencia. Con el pensamiento crítico para la certificación de profesionales, los salarios pueden aumentar a US $ 4,900 o RP80.3 millones.

7. Aprendizaje de por vida

Aquellos que continúan aprendiendo siempre serán relevantes. La certificación de mentalidad de crecimiento puede proporcionar un salario adicional de alrededor de US $ 2,900 o RP47.6 millones.

8. Empati y escucha activa

Las habilidades blandas como la empatía son cada vez más valoradas. Se ha demostrado que la inteligencia emocional en el trabajo aumenta los salarios a US $ 6,000 o RP98.4 millones.

9. Gestión del talento

Manejar RRHH de manera efectiva es la clave de la competencia. La certificación integrada de gestión del talento puede aumentar los salarios a US $ 4,800 o RP78.7 millones.

10. Pensamiento de sistemas

La capacidad de comprender el sistema general es cada vez más importante. Los sistemas de pensamiento en salud pública pueden aumentar los salarios a US $ 2,400 o RP39.3 millones.

11. Motivación y autoconciencia

La autoconciencia y la motivación personal también son valiosas. La certificación MBTI, por ejemplo, puede aumentar un salario de alrededor de US $ 1,400 o RP23 millones.

Esta certificación no es solo una cuestión de habilidades técnicas, sino también habilidades de poder que se demuestra que se buscan cada vez más. Si desea que una carrera permanezca relevante en 2030, este es el momento de comenzar a invertir en la certificación correcta.