11.500 corredores de 38 países participan en el evento con etiqueta Elite

Magelang, VIVA – Banco Jateng Maratón de Borobudur (BJBM) 2025 confirmó oficialmente su clase como uno de los eventos correr mejor de Asia tras recibir el título Elite Label de World Athletics. Este evento, que inicia su andadura de una década, está listo para presentar una experiencia diferente con nuevas rutas y una asistencia de 11.500 personas. corredor de 38 países.

Lea también: Diez recomendaciones para zapatillas ligeras para correr, se siente como si solo estuvieras usando calcetines Precios a partir de IDR 300 mil



Este impulso se presentó en una conferencia de prensa colaborativa entre Bank Jateng, Kompas Daily y la Fundación Borobudur Marathon en el Grand Artos Hotel, Magelang, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Este año, el orgulloso evento de Java Central registró un aumento significativo en términos de calidad, número de participantes y reconocimiento internacional. El estatus Elite Label es una prueba de que BJBM ha cumplido con los estándares técnicos de maratón de clase mundial y fortalece aún más la posición de Magelang como destino mundial de turismo deportivo.

Lea también: Bank bjb invita a la gente a ahorrar mientras corre en Tangerang 10K



El secretario regional de la provincia de Java Central, Soemarno, dijo que el viaje de nueve años de BJBM fue una forma de coherencia entre la comunidad, el gobierno y las diversas partes involucradas.

«BJBM no es sólo un evento deportivo, sino un inspirador movimiento de unión. Este año estamos preparando una nueva ruta que es más amplia y más fotogénica, además de fomentar el crecimiento económico en nuevos puntos de Magelang», dijo.

Lea también: Jugadores de baloncesto de IBL y corredores nacionales se unen para hacer eco del espíritu de movimiento en la campaña Move Your Way



Según él, el Gobierno Provincial de Java Central seguirá apoyando plenamente este evento porque tiene un gran impacto en el turismo y la economía regional.

El jefe de redacción del Kompas Daily, Haryo Damardono, expresó un apoyo similar. Enfatizó que el tema de este año, «Stride to Glory», es una invitación a celebrar cada paso hacia la gloria de BJBM, que pronto se embarcará en un viaje de una década.

«Kompas Daily llevará la energía de BJBM a más personas a través de todos nuestros canales, desde YouTube hasta Kompas TV. Queremos que el espíritu de Stride to Glory se sienta en toda Indonesia», dijo.

Por otro lado, la comodidad de los participantes también es el objetivo del comité. Se han preparado varias instalaciones, desde aparcamientos hasta servicios de transporte para reducir la congestión de vehículos en la zona del templo de Borobudur.

El director principal del Banco Jateng, Irianto Harko Saputro, añadió que el espíritu de Stride to Glory también se logra fortaleciendo el potencial local. Este año, BJBM presenta nuevamente Pasar Harmoni, una colaboración entre Bank Jateng Pawone y Jateng Berdikari en la que participan 20 MIPYMES seleccionadas y 40 MIPYMES de siete regiones de Java Central.