1,036 FUNTORTERAS FURNAS ANIGRADAS MLSC BEKASI, sombreros de sombrero de Timo Scheunemann a participantes entusiastas

Viva – Evento de Milklife Soccer Challenge (MLSC) Bekasi La Serie 1 2025/2026 se celebró con éxito en Bekasi International Soccer Field y Yonif 202 Tajimalela Field del 9 al 14 de septiembre de 2025.

Al torneo especial de fútbol femenino asistieron 1.036 participantes de 67 escuelas primarias (SD) y Madrasah Ibtidaiyah (MI) que se dividieron en 92 equipos, que constan de 28 equipos KU-10 y 64 equipos KU-12.

El representante del Servicio Deportivo de la Fundación Djarum, Satia Chandra Wiguna, apreció el alto interés de los participantes y el pleno apoyo de varias partes, que van desde el Departamento de Educación, el Ministerio de Religión, Escuelas, a los padres.

«Aunque era la primera vez que se celebró en Bekasi, el entusiasmo del para futbolista Hija pequeña es muy grande. También agradecemos a los interesados ​​relevantes que apoyan MLSC.

Esto nos hace más optimistas de que se pueda mantener la regeneración de los atletas de fútbol en el país. Todo esto no puede separarse del apoyo de varias partes «, explicó Chandra.

Chandra agregó, Bekasi fue elegido para ser una de las ciudades que organizan MLSC porque tiene una larga historia y un gran amor de las personas por el fútbol.

«Es por eso que hemos agregado áreas en Bekasi en este torneo MLSC. Bekasi también es un área alternativa para las escuelas y las madrasas en el norte de Yakarta y el centro de Yakarta, porque el acceso es más fácil para ellos que participar en MLSC Jakarta que se celebra en el este de Jakarta», agregó.

Mientras tanto, el entrenador en jefe de MLSC, Timo Scheunemann, se quitó el entusiasmo con el entusiasmo de los participantes. Consideró que la calidad de los jugadores en Bekasi era incluso mejor que otras ciudades de la serie inaugural.

«Lo interesante es que Bekasi Series 1 es de mejor calidad que otras ciudades cuando comienza el desafío de fútbol de la vida marklife. Lo que es seguro es que este es un comienzo muy positivo y espero que los maestros y los directores escolares entiendan que lo que hace la Fundación Djarum y el Servicio Deportivo de la vida Milklife es un compromiso a largo plazo, y requiera el apoyo de todas las partes.

Timo reveló que el equipo de exploración de talentos había embolsado 31 nombres de los mejores jugadores de MLSC Bekasi Series 1. Serán seleccionados para ingresar al programa de entrenamiento adicional.

«Tenemos 31 nombres que serán invitados a ser seleccionados para ser 25 jugadores. En cada ciudad preparamos un total de 50 jugadores que se dividen en 25 niveles de primaria, y 25 niveles de secundaria.

En el final KU-10, SDN Pasar Baru 01 se quedó atrás primero a través de un gol Khaira Sania Putri de SDN Jatiwaringin 2. Pero en la segunda mitad, se levantaron y lanzaron un regreso dramático.

Tiffany Khairunnisa Riyadi anotó dos goles, más un gol Dinda Raya Rabbani. El partido terminó 3-1 para ganar SDN Pasar Baru 01.

«Sí, estoy muy feliz de anotar 2 goles en la final y un total de 9 goles durante este MLSC. Anteriormente, 1-0 quedó atrás en la primera ronda, pero debido al trabajo en equipo y no emocionado, pudo ganar 3-1. El oponente fue bastante bueno», dijo Tiffany.

El entrenador SDN Pasar Baru 01, Muhammad Oryza Saterivo, dijo que la clave para la victoria fue en el poder de lucha y el trabajo duro de los niños adoptivos.

«Sí, me quedé atrás en la primera ronda, pero la segunda mitad de nuestro equipo trabajó más duro y finalmente pudo superar el curso del partido hasta que me ganó 10», dijo Oryza.

En la categoría KU-12, una fiesta feroz reunió a SDN Padurenan IV contra SDN Sukaresmi 06. El partido finalmente se determinó a través del gol único de Najwa Hairunnisa en el minuto 24.

«Nunca pensé que mi patada fuera capaz de ir a un gol. Y feliz podría ser un determinante de la victoria del equipo. Anteriormente nunca había jugado fútbol en absoluto, pero después de participar en este torneo me interesé en perseguir el fútbol. Porque durante la competencia estaba feliz, especialmente cuando podía crear objetivos. Gracias a mis amigos, maestros y padres que han brindado apoyo», dijo NaJwa.

El entrenador de la escuela primaria Padurenan IV, Erwin Akhmad Ramdani, evalúa este torneo para abrir el camino para el potencial Futbolista femenina. Es optimista de que puede dar a luz a la regeneración sostenible.

«Este torneo es muy bueno y positivo para los maestros y estudiantes de EE. UU.