101 fiscales sometidos a sanciones disciplinarias a lo largo de 2025, algunos destituidos de sus cargos

Jacarta – oficina del fiscal general (Ministro de justicia) RI ha tomado medidas contra cientos fiscal travieso a lo largo de 2025. De este total, 69 fiscales fueron sujetos a sanción disciplinaria en la categoría severa.

Así lo transmitió el Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) El Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna, en una conferencia de prensa sobre los logros de desempeño de la Fiscalía de la República de Indonesia en 2025, miércoles 31 de diciembre de 2025.

«En el ámbito de la supervisión, hay 56 sanciones disciplinarias para fiscales que no son fiscales, 101 fiscales las han procesado», dijo Anang en una conferencia de prensa.

Anang explicó que de este número, 44 ​​casos recibieron penas disciplinarias leves, otros 44 castigos leves y otros 69 recibieron castigos severos.

Reveló que la categoría grave de castigo disciplinario en cuestión era la destitución del cargo.

«Hay remoto de sus cargos, a algunos se les destituyó a sus fiscales. «Lo grave es que el cargo fue destituido, el fiscal también fue destituido, no es más difícil, es el doble de difícil», dijo.

En esa ocasión, Anang también explicó los informes de activos de los funcionarios estatales (LHKPN) Procuraduría General de la República.

Dijo que la tasa de presentación de informes del LHKPN para el período 2024 al 22 de diciembre de 2025 alcanzó el 96,45%. Dijo que hay 13.556 informes obligatorios de la LHKPN dentro de la Fiscalía.

«Hemos reportado 13.075, no hemos reportado 475», subrayó Anang.