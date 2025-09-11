10,000 trabajos ‘desaparecer’ en los últimos 3 meses, este sector es el más devastado

Yakarta, Viva – Varios países enfrentan desafíos en mercado laboral. Nueva Zelanda no es una excepción que también experimenta lo mismo, a pesar de que el sector agrícola sigue siendo un punto brillante en el país.

Los últimos datos de las estadísticas de Nueva Zelanda muestran que la cantidad trabajar que ha sido llenado por 10,000 en los últimos tres meses, y actualmente hay 50,000 empleos menos que diciembre de 2023.

Esta disminución causó preocupaciones en varios sectores, especialmente en la región provincial que anteriormente se consideraba más estable. Este fenómeno muestra que la recuperación económica posterior a la pandemia es más lenta de lo esperado.

Aunque hay un buen flujo de efectivo para los sectores agrícolas y rurales, la inversión y el gasto aún no son óptimos, por lo que los efectos positivos no se han visto en el empleo. Los expertos económicos recordaron que el mercado laboral a menudo es un indicador de retraso en comparación con las actividades económicas reales.

Los datos de empleo comercial de las estadísticas de Nueva Zelanda para el trimestre de junio muestran que la construcción de 2,315 empleos o 1.3 por ciento de los servicios de alojamiento y alimentos cayeron 1.2 por ciento o 1,869 empleos, y los servicios administrativos y el apoyo cayeron un 1,4 por ciento o 1,337 empleos.

Comercio electrónico vs ilustración minorista.

Desde diciembre de 2023, la construcción ha perdido 16,000 empleos, 8,700 fabricación y 6,000 minoristas. Las grandes ciudades también se vieron afectadas, donde Auckland perdió 4.828 empleos, Wellington 1,342, Hawke’s Bay 837 y Waikato 709.

Sin embargo, algunas regiones provinciales experimentaron una disminución mucho más aguda. El distrito de Kaipara perdió el 10.44 por ciento de los trabajadores en comparación con el mismo trimestre del año anterior, Horowhenua 10.78 por ciento, Gore 9.5 por ciento y Hutt superior 9.31 por ciento. Por el contrario, Hamilton aumentó un 2 por ciento, Queenstown 4.59 por ciento y Porirua 4.56 por ciento.

«Perder un trabajo en un centro provincial más pequeño es sorprendente porque otros datos muestran que la economía rural es realmente fuerte gracias a los altos precios de los productos básicos», dijo RNZ, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Por ejemplo, dijo, Ashburton, que tiene un sector de la leche fuerte pero aún pierde el 6.7 por ciento del trabajo se llena anualmente.

«Creo que el sentimiento general en las zonas rurales y el sector agrícola todavía es cuidadoso, a pesar de que existe un buen flujo de efectivo. Estos fondos no están necesariamente invertidos o gastados. Esto podría verse en los próximos 12 meses, con el mercado laboral como un indicador que está rezagado por detrás de la actividad económica», dijo Mike Jones, jefe de economistas de BNZ.

Además, el CEO de Infometrics, Brad Olsen, destacó que la disminución en este trabajo era principalmente estacional, con alrededor de 11,000 empleos perdidos en el trimestre. «La disminución en los trabajos de construcción se refleja en la disminución de la actividad en otros sectores. Las ventas de construcción cayeron US $ 720 millones o equivalentes a Rp11.8 billones. Esta disminución tiene un impacto en otras industrias de fabricación importantes, como los productos minerales no logam de 4.9 por ciento, los productos metálicos cayeron 5.1 por ciento y los productos de madera y los productos y el papel caídos de 3.2 por ciento».

«Algunas otras industrias, como el alojamiento, los servicios de alimentos y los servicios administrativos, también han disminuido porque las condiciones comerciales aún son desafiantes y no muchas empresas están reclutando o apoyo adicional», agregó Olsen.

Aunque el trimestre de junio marca un revés, hay indicios de que otros sectores podrían comenzar a recuperarse. «El cuarto de septiembre mostró un pequeño rebote del nivel inferior antes», dijo.

«Las estimaciones aún muestran las debilidades del mercado laboral, con el crecimiento estimado del PIB del segundo trimestre un 0.5 por ciento. Hasta que la economía encuentre su base, es difícil asegurarse de cuándo el mercado laboral comenzará a recuperarse», dijo Shamubeel Eaqub.