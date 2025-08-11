1,000 vacantes de trabajo de Damkar se abren oficialmente, ¡aquí están los términos y el flujo de registro!

Yakarta, Viva – Gobierno provincial (Pemprov) Dki Yakarta Oficialmente abierto vacante de trabajo Para el departamento de bomberos de otros proveedores de servicios individuales (PJLP) (Damkar) y rescate de la provincia de Dki Jakarta hoy, martes 12 de agosto de 2025.

Las vacantes de trabajo que se abren para otros proveedores de servicios individuales (PJLP) del Departamento de Bomberos (Damkar) y el rescate alcanzaron 1,000 formaciones.

«Este reclutamiento es para oficiales operativos de campo que serán asignados al extintor en cinco áreas de la ciudad administrativa de Yakarta», dijo el jefe de la oficina de Jakarta Fire and Rescue (Gulkarmat) Bayu Meghantara, citado el martes 12 de agosto de 2925.

Detalló las necesidades de la formación de oficiales de Damkar este año se extendió en cinco ciudades administrativas con el número más alto, a saber, East Yakarta hasta 219 formaciones, seguidas de la Formación West Yakarta 202, Formación South Yakarta 211, Formación Central de Yakarta 187 y Formación North Jakarta 181.

«Este reclutamiento es una forma de nuestro compromiso para fortalecer la capacidad de los servicios de emergencia. El proceso de selección se llevará a cabo de manera transparente, de manera justa y profesional», dijo.

Con el aumento del personal, se espera que aumente la velocidad y la efectividad de los servicios de emergencia, proteja las almas y los activos de los ciudadanos y fortalezca la preparación para el potencial de incendio y desastre en las áreas urbanas.

El requisito principal en este reclutamiento es que los ciudadanos indonesios de entre 18 y 35 años, se les prioriza tener una tarjeta de identidad DKI Jakarta (KTP).

El reclutamiento se realiza abiertamente a través de sistemas en línea (en línea) y gratuitos.

Luego, para el registro y la carga de documentos de solicitud se pueden realizar en línea a través de los siguientes enlaces de acuerdo con la región.

West Yakarta en https://linktr.ee/pjlpdamkarjb2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakbar2025.

Luego, East Yakarta en https://linktr.ee/pjlpdamkarjt2025 o https://s.id/pjlpdamkarjaktim2025.

South Yakarta en https://linktr.ee/pjlpdamkarjs2025 o https://s.id/pjlpdamkarjaksel2025.

Jakarta Pusat en https://linktr.ee/pjlpdamkarjp2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakpus2025.

Luego, North Yakarta en https://linktr.ee/pjlpdamkarju2025 o https://s.id/pjlpdamkarjakut2025

Las siguientes son las etapas del calendario de reclutamiento de PJLP para los oficiales de bomberos y rescate de DKI Yakarta 2025:

1. 11 de agosto de 2025 Anuncio de la selección de PJLP para los oficiales de lucha de Yakarta a través del portal del gobierno provincial de DKI Yakarta.

2. 12 – 14 de agosto de 2025 Registro y entrada/carga Documentos administrativos (en línea).

3. 15 de agosto de 2025 Anuncio de los resultados de la evaluación administrativa y el cronograma de prueba de documentos administrativos y de calificación, medición de altura, tatuajes y piercings.

4. 19-22 de agosto de 2025 Documentos administrativos y de calificación, medición de altura, tatuajes y piercings.

5. 25 de agosto de 2025 Anuncio de prueba de documentos administrativos y de calificación, medición de altura, tatuajes y piercings.

6. 25 de agosto de 2025 Anexo de implementación de pruebas físicas (frescura física).

7. 26 de agosto – 12 de septiembre de 2025 Prueba física (frescura física) en Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, East Yakarta.

8. 16 de septiembre de 2025 Anuncio de resultados de pruebas físicas.

9. 18 de septiembre de 2025 Determinación de los resultados de la selección PJLP Damkar (en línea).

10. 25-26 de septiembre de 2025 apertura y aportación de documentos de licitación.

11. 19-30 de septiembre de 2025 Proceso de adquisición directa de candidatos PJLP.

12. 1 de octubre de 2025 Firma del contrato de trabajo.