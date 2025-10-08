100 minutos ardientes, la selección nacional de Indonesia derrotada por Arabia Saudita

VIVA – Equipo Nacional Indonesia tuvo que sufrir una amarga derrota por 2-3 ante la anfitriona Arabia Saudita en el primer partido del Grupo B de la Cuarta Ronda. Clasificación para la Copa del Mundo 2026 Zona Asia.

Este partido lleno de drama se celebró en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el jueves por la mañana WIB, 9 de octubre de 2025.

De hecho, Indonesia tomó la delantera primero. Desde los primeros minutos, los hombres de Patrick Kluivert se mostraron valientes con un pase directo hacia la defensa rival. En el minuto cinco, Miliano Jonathans casi le da la ventaja a Garuda tras aprovechar un error garrafal de Hassan Al Tambakti, quien finalmente recibió una tarjeta amarilla por tirar a Jonathans por detrás.

Esa presión derivó en penalti dos minutos después. El cabezazo de Jay Idzes que pegó en la mano de Al Tambakti fue confirmado vía VAR. Kevin Diks se adelantó como ejecutor y venció sin piedad a Nawaf Al Aqidi en el minuto 11. Indonesia lidera 1-0.

Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. Arabia Saudita respondió rápidamente mediante un disparo de Saleh Abu Alshamat en el minuto 17. El joven jugador burló a Jay Idzes antes de disparar un tiro medido al ángulo inferior izquierdo de la portería de Maarten Paes. El marcador volvió a empatar 1-1.

La presión local continúa. En el minuto 31, Feras Albrikan fue derribado por Yakob Sayuri en el área de penalti. El árbitro Ahmad Al Ali señaló el penalti tras revisar el VAR. El propio Albrikan completó la ejecución a la perfección para devolver a Arabia Saudita una ventaja de 2-1.

El marcador duró hasta el descanso.

Segunda parte: Garuda ataca, Arabia Saudita se defiende desesperadamente

Al comenzar la segunda mitad, Kluivert trajo a Eliano Reijnders para reemplazar a Beckham Putra y agregar creatividad en el medio campo. Selección Nacional de Indonesia Parecía más atacante y presionó inmediatamente desde el principio.

Sin embargo, fue Arabia Saudita quien aumentó su ventaja en el minuto 62. El disparo de Musab Aljuwayr fue bloqueado por Paes, pero Feras Albrikan agarró el balón y marcó el gol. El marcador cambió 3-1 para los locales.

Indonesia sigue luchando por ponerse al día. Ole Romeny, Thom Haye y Ragnar Oratmangoen crearon una oportunidad tras otra, pero la solución final aún no era óptima.

Los esfuerzos de Garuda dieron sus frutos en el minuto 88, después de que el VAR revisara la mano de Nawaf Bu Washl. Kevin Diks volvió a dar un paso al frente como verdugo y logró reducir la posición a 2-3.