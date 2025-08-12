100 Marvel, Star Wars y más títulos que vienen a la aplicación

Spider-Man, Captain America, Darth Vader, Beauty and the Beast, y más de DisneyEl cofre del tesoro de propiedad intelectual de la propiedad se acerca a Webtoon, con unos 100 títulos de The Mouse House listo para llegar a la popular aplicación de Webcomics en los próximos años.

El trato entre Webtoon Entertainment y Disney abarca webcomics con personajes icónicos de Disney, MaravillaEstudios del siglo XX y Star Wars. Esos incluirán cómics existentes y novelas gráficas del catálogo de Disney reformateado para la aplicación de desplazamiento vertical de Webtoon, además de los nuevos títulos originales que están actualmente en desarrollo. Los Webcomics de Disney estarán disponibles en una sección dedicada de la aplicación Webtoon English-Language, que tiene más de 80 millones de usuarios activos mensuales.

No se están divulgando términos financieros del acuerdo de varios años. Pero en términos de publicación de asociaciones, el pacto de Webtoon es «uno de los más grandes que hemos hecho», dice Daniel Fink, vicepresidente senior, jefe de innovación digital de Disney Consumer Products.

El primer Webcomic, propiedad de Disney, será el increíble Spider-Man a finales de agosto. Eso será seguido por los Vengadores de Marvel, Star Wars, Alien y «tan antiguo como el tiempo: un cuento retorcido» (con Belle y la bestia). Webtoon promocionará la nueva asociación de Disney en New York Comic Con, que se ejecuta del 9 al 12 de octubre.

En el modelo Freemium de Webtoon, los primeros episodios de un webcomic son libres de leer; Para obtener acceso completo, los usuarios deben comprar «monedas» en la aplicación y redimirlas por compras premium. En el momento de la publicación, el precio de los Comics de Disney en Webtoon no estaba disponible.

El lanzamiento de Disney Comics en Webtoon se produce después de que las compañías habían estado en conversaciones durante aproximadamente un año. Fink dice que los lectores de Webcomics han crecido dramáticamente en los últimos años y ha atraído a «personas que no son lectores de cómics tradicionales». La base de Webtoon de más de 80 millones de usuarios activos mensuales fue atractivo para Disney, y Fink ve que el acuerdo está reforzando su alcance internacionalmente y con el público de la Generación Z.

«Tenemos historias tan sorprendentes en Disney y Marvel, y queremos que nuestras historias lleguen a la mayor cantidad de personas posible», dice Fink.

Tanto Disney como Webtoon dicen que ninguno de los webcomics producidos bajo su acuerdo utilizará la tecnología de inteligencia artificial. «Todo es creativo tradicional», dice Fink. Webtoon producirá los nuevos Webcomics con la aprobación de Disney, pero las compañías no comparten qué personajes estarán en la mezcla, excepto para decir que los títulos van «desde epopeyas de superhéroes hasta aventuras que abarcan galaxias».

Disney habló con varios jugadores en el espacio de los Webcomics y «Vimos que Webtoon era el líder claro», según Fink. Además, Webtoon Entertainment tiene su sede en Los Ángeles (mientras que su empresa matriz, Saver Corp., tiene su sede en Corea del Sur). «Gran cuadro, fue una decisión bastante fácil», dice Fink.

Disney se unió a la lista de otros socios de contenido de Webtoon, que incluye a DC Comics de Warner Bros. Discovery, Discord y K-Pop Giant Hybe.

Por parte de Webtoon, la compañía vio una gran oportunidad para unirse con Disney, cuyas marcas se encuentran «entre las más legendarias, creativas y exitosas en la industria», dice Yongsoo Kim, director de estrategia y jefe de Global en Webtoon. «Creemos que asociarse juntos es mutuamente beneficioso».

Las marcas y plataformas de Webtoon Entertainment, además de la aplicación Webtoon, incluyen Aplicación de ficción generada por el usuario WattpadWebtoon Productions, Studio n, Studio Lico, Webtoon sin reducción, Line Manga y eBookJapan.

En junio de 2024, Webtoon Entertainment hizo pública una OPI en el intercambio Nasdaq. Para 2024, la compañía reportó $ 1.35 mil millones en ingresos (un aumento de 5.1%) y una pérdida neta de $ 152.9 millones (versus una pérdida neta de $ 144.8 millones el año anterior). Entre 2017 y 2023, dice la compañía, pagó $ 2.8 mil millones a los creadores, con los 100 principales creadores ganando más de $ 1 millón y los creadores generales pagaron un promedio de $ 48,000.