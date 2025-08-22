100 escuelas de personas han estado operando, este es un logro extraordinario

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto expresar aprecio por 100 Escuela de la gente que ha estado operando en este momento. Tasa de prabowo, la implementación de esta escuela de personas es actuación lo inusual.

Leer también: El presidente Prabowo discurso en la Asamblea General de la ONU



Prabowo transmitió esto al entregar dirección en la ceremonia informativa de maestros y escuelas públicas en Ji-Expo Kemayoran, Central Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

Inicialmente, Prabowo expresó su gratitud por ser invitado a dar dirección a los maestros y directores de las escuelas del pueblo.

Leer también: PRABOWO lamentó que el viceministro de Wamenaker fuera golpeado por el KPT OTT, a pesar de que le habían recordado muchas veces



«Gracias por esta invitación. Realmente aprecio al organizador por el informe y el retiro», dijo Prabowo.

Prabowo luego apreció 100 escuelas de personas que habían sido establecidas y operadas. Donde, otras 65 otras escuelas también están en la etapa de desarrollo.

Leer también: Palacio: el presidente Prabowo recordó repetidamente a los miembros del gabinete de corrupción



«Creo que esto también me alentó, que hoy las escuelas de 100 personas han estado operando. Y también me dan un informe que operará 65 nuevamente. Creo que este es un logro extraordinario», explicó.

Prabowo también dijo que las escuelas del pueblo también son parte de lograr los ideales de la nación para realizar un pueblo independiente.

«Entonces, todos los ideales de la nación, queremos ser una nación, convertirnos en un pueblo independiente», dijo.