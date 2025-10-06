10 trabajos verdes Este salario es fantástico, ¡puede penetrar tres dígitos por mes!

Yakarta, Viva – interés en trabajar ramá ambiente o trabajos verdes Aumento de la atención global a la sostenibilidad. Además de hacer una contribución real al medio ambiente, este trabajo ahora también ofrece un salario muy competitivo, incluso a millones de dólares por año.

Aquí hay una lista de 10 trabajo verdes con el salario más alto en 2025 según Reanudar genioComo se resume el lunes 6 de octubre de 2025.

Ilustración de trabajo verde

1. Gerente de Arquitectura e Ingeniería

Esta posición es responsable de liderar el proyecto que garantiza que el edificio y la infraestructura sean ecológicos. Este trabajo ofrece el salario más alto de la lista, que cuesta alrededor de US $ 165,370 por año o equivalente a Rp2.73 mil millones, con la posibilidad de un crecimiento del empleo del 6%. La licenciatura es el principal requisito.

2. Gerente de Ciencias Naturales

Como gerente de ciencias naturales, supervisa la investigación científica relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales. El salario para esta posición alcanza US $ 157,740 por año (equivalente a Rp2.60 mil millones), y el crecimiento del trabajo se estima en un 8%, con un título mínimo de licenciatura.

3. Gerente de marketing

En el sector verde, los gerentes de marketing promueven productos y servicios sostenibles. Este salario de posición es de alrededor de US $ 156,580 por año (equivalente a Rp2.58 mil millones), con una posibilidad de un crecimiento del 8%, y requiere una licenciatura.

4. Ingeniero de Dirgantara

Los ingenieros de Dirgantara diseñaron tecnología más eficiente y ecológica para los sistemas de transporte de aviones y aire. El salario ofrecido es de alrededor de US $ 130,720 por año (equivalente a Rp2.16 mil millones), con un crecimiento del 6% y un requisito de licenciatura.

5. Desarrollo de software

Este rol se centra en el desarrollo de software para energía Gestión de recursos limpio, de recursos y otras tecnologías verdes. Esta posición tiene un salario de alrededor de US $ 130,160 por año (equivalente a Rp2.15 mil millones) y un alto crecimiento laboral, alcanzando el 17%. Se necesita licenciatura.

6. Gerente de producción industrial

Los gerentes de producción industrial son responsables del proceso de producción eficiente y ecológico. Este salario de posición es de alrededor de US $ 116,970 por año (equivalente a Rp1.93 mil millones), con un crecimiento laboral estimado del 3% y una licenciatura como requisito.

7. Ingenieros químicos

Los ingenieros químicos desarrollan procesos industriales respetuosos con el medio ambiente, que incluyen energía renovable y materias primas sostenibles. Este puesto ofrece un salario de alrededor de US $ 112,100 por año (equivalente a Rp1.85 mil millones) y un crecimiento laboral de alrededor del 10%, con los requisitos para una licenciatura.