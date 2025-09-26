10 trabajos ‘aburridos’ pero el salario es exorbitante, translúcido IDR 2 mil millones por año

Yakarta, Viva – Mucha gente anhela trabajar Genial que está lleno de desafíos. Sin embargo, no todos profesión Glamour promete grandes ingresos.

De hecho, hay una serie de trabajos que se consideran normales y «aburridos» pero capaces de proporcionar salario Más de US $ 110,000 o alrededor de Rp1.8 mil millones por año.

Citando los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) resumidas por FinanceBuzz, aquí hay una lista de 10 trabajos «aburridos» con altos salarios y perspectivas brillantes.

1. Gerente de Servicios Médicos y de Salud

Esta profesión gestiona las operaciones de centros de salud como hospitales, clínicas, a hogares de ancianos. Son responsables del personal, el presupuesto, los registros médicos y el cumplimiento regulatorio. La mediana de salario alcanzó los US $ 117,960 (alrededor de Rp1.97 mil millones por año) con una proyección de crecimiento del 23% a 2034.

2. Ingeniero de hardware de computadora

Diseñan y prueban hardware de computadora, que van desde procesadores, memoria hasta placas de circuito. Adecuado para graduados de ingeniería eléctrica o computadoras. Salario mediano de US $ 155,020 (alrededor de Rp2.59 mil millones por año), con perspectivas que crecen un 7% a 2034.

Trabajando en el campo del seguro, los actuarios analizan el riesgo con matemáticas, estadísticas y teoría financiera. Este trabajo ofrece un salario medio de US $ 125,770 (alrededor de Rp2.10 mil millones por año), con un crecimiento del 22% a 2034.

Esta profesión procesa y analiza datos complejos, desarrolla algoritmos y utiliza el aprendizaje automático para apoyar las decisiones comerciales. Salario mediano de US $ 112,590 (alrededor de Rp1.88 mil millones por año). Se prevé que el crecimiento de su carrera sea muy alto, del 34% a 2034.

5. Gerente de capacitación y desarrollo

Diseñan y administran programas de capacitación para mejorar las habilidades de los empleados. La mediana de salario alcanzó los US $ 127,090 (alrededor de Rp2.12 mil millones por año) con una proyección de crecimiento del 6% a 2034.

A cargo de diseñar y probar el sistema eléctrico, que van desde circuitos hasta generadores y dispositivos de comunicación. Salario mediano de US $ 111,910 (alrededor de Rp1.87 mil millones por año). Se proyecta que esta profesión crecerá un 7% a 2034.

Matemáticas desarrolla modelos y teorías para resolver problemas en los campos de la ciencia, la tecnología, para financiar. El salario mediano es de US $ 121,680 (alrededor de Rp2.03 mil millones por año), con un crecimiento del 8% a 2034.

8. Científico de investigación informática e informática

Realizan investigaciones para crear nuevas tecnologías, tanto hardware como software, para resolver problemas complejos en varios campos. El salario mediano es de US $ 140,910 (alrededor de Rp2.35 mil millones por año), con una proyección de crecimiento del 20% a 2034.

Responsable de diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones y software. El salario mediano es de US $ 133,080 (alrededor de Rp2.22 mil millones por año), con un crecimiento del empleo del 15% más rápido que un promedio de 2034.

10. Gerente de recursos humanos

Supervisar las funciones de RR. HH. Al incluir el reclutamiento, las relaciones de los empleados, los beneficios, el cumplimiento de las regulaciones de empleo. Salario mediano de US $ 140,030 (alrededor de Rp2.34 mil millones por año) con un crecimiento del empleo del 5% a 2034.

Aunque se considera «aburrido», este trabajo en realidad puede proporcionar miles de millones de rupias por año. Si está considerando los cambios de carrera, las 10 profesiones anteriores pueden ser una inspiración para lograr la estabilidad financiera, así como las perspectivas a largo plazo.