10 Trabajo divertido Este es un pago exorbitante a miles de millones translúcidos por año, ¿intereses?

Yakarta, Viva – El trabajo a menudo se considera una rutina aburrida que solo tiene como objetivo ganarse la vida. Sin embargo, resulta que hay profesión que no solo da un gran cheque de pagopero también ofrece placer, satisfacción y flexibilidad laboral.

Imagínese, puede someterse a una carrera que se adapte a sus intereses mientras obtiene ingresos fantásticos.

Reanudar Genius, una plataforma de recursos profesionales en línea, lanzó el informe de trabajos divertidos de 2025. Este informe analiza los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), luego le pide a un panel de expertos de carrera que brinde una «calificación divertida» en 50 trabajar Alto pagado.

«Lo que hace un trabajo divertido es diferente para todos, pero una carrera que ofrece creatividad, variación o resolución de problemas tiende a tener una clasificación alta», dijo Ed Huang, director ejecutivo de The Genius Resume, como se cita ForbesMiércoles 10 de septiembre de 2025.

«Además de la satisfacción laboral, la flexibilidad es un factor importante en la forma en que las personas definen una carrera agradable», dijo Nathan Soto, experto en carrera del Reano Genius.

Según este análisis, resumen 10 carreras divertidas con altos salarios que podrían ser su inspiración. ¿Cualquier cosa? La siguiente lista:

1. Psiquiatra

Un psiquiatra obtiene un salario promedio de US $ 239,200 o equivalente a RP3.92 mil millones por año. Esta profesión tiene una calificación divertida del 42% con 834,500 empleos disponibles. Aunque la mayoría de las consultas aún se llevan a cabo cara a cara, Telepychiatry permite que parte del trabajo se realice largas distancias.

2. Piloto

Ser piloto está claramente en la categoría divertida con una calificación divertida del 79%. El salario promedio alcanzó los US $ 171,210 o alrededor de Rp2.81 mil millones por año. Con 152,800 vacantes de trabajo y del 5% a 2033, esta profesión es prometedora, aunque no se puede hacer de forma remota.

3. Astrónomo

Los astrónomos obtienen un promedio de US $ 149,530 o equivalente a Rp2.45 mil millones por año. La calificación divertida alcanza el 68%, con 23,500 trabajos disponibles. Algunas investigaciones se pueden hacer larga distancia, pero la observación de los telescopios y el trabajo de laboratorio aún requiere presencia directa.

4. Físico

El físico tiene un salario promedio del mismo que los astrónomos, que es de US $ 149,530 o RP2.45 mil millones por año. Aunque el salario es alto, la calificación divertida es solo del 32%. Este trabajo aún requiere un laboratorio a pesar de que se puede realizar algún análisis de forma remota.

5. Politiceros

Esta profesión ofrece un salario promedio de US $ 132,350 o RP2.17 mil millones por año con una calificación divertida del 47%. Con solo 6.200 trabajos disponibles, el alcance es más pequeño, pero tiene una alta flexibilidad porque se puede hacer de forma remota.

6. Ingeniero de Dirgantara

Un ingeniero aeroespacial obtiene un promedio de US $ 130,720 o alrededor de Rp2.14 mil millones por año. La calificación divertida es solo del 37%, aunque este trabajo promete un crecimiento del 6% al 2033. Algunos trabajos de diseño se pueden hacer remotos, pero las pruebas y la fabricación aún necesitan presencia directa.

7. Gerente o especialista en PR

El gerente de relaciones públicas tiene un salario promedio de US $ 130,480 o RP2.13 mil millones, mientras que el especialista en relaciones públicas es de alrededor de US $ 66,750 o RP1.09 mil millones por año. La calificación divertida es lo suficientemente alta, que es del 63%. Con amplias oportunidades de trabajo y flexibilidad remota, esta carrera es una de las más populares.

8. Director ejecutivo

Un director ejecutivo obtiene un promedio de US $ 103,840 o RP1.70 mil millones por año. La calificación divertida del 42% muestra que a pesar de desafiar, muchas personas continúan disfrutando de esta posición máxima. Hay alrededor de 3.94 millones de empleos disponibles con la posibilidad de trabajo de larga distancia.

9. Atletas

Para aquellos de ustedes que aman los deportes, ser un atleta profesional puede proporcionar un salario promedio de US $ 70,280 o alrededor de Rp1.15 mil millones por año. La calificación divertida es muy alta, que es del 79%, con un crecimiento laboral del 11% al 2033. Sin embargo, este trabajo debe llevarse a cabo por completo en el campo.

10. Artista

La profesión del artista tiene un salario más bajo que otras listas, que es de US $ 52,910 o RP867 millones por año. Sin embargo, con una calificación divertida del 84%, este es el trabajo más divertido. Con 54,000 empleos disponibles y flexibilidad remota, esta profesión todavía tiene una gran demanda.