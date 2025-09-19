10 tomas de la edición de 2025

Citado por muchos creativos y ejecutivos como su festival de cine favorito, San Sebastián de España, un festival de lista A europea justo debajo de Berlín, Cannes y Venecia de tamaño, agita un cóctel cinematográfico clásico para 2025 bajo el director José Luis Rebordinos.

Hay una selección de selección de agosto de los autores y descubrimientos en la competencia, además de la mayoría de las mejores películas de España de 2025, vientos frescos que soplan de una nueva barra lateral de directores. También hay mucho para que la industria beba, dirigida por la conferencia y proyectos de inversores creativos respaldados por finanzas de CAA en el Foro de coproducción de Europa-Latin America. Un faro de estabilidad, San Sebastián, sin embargo, inevitablemente enmarcará un cambio vertiginoso que se extiende a través del panorama y el panorama televisivo del mundo.

Aquí hay siete versiones de la edición 2025, que se ejecuta del 19 al 27 de septiembre, sin despojar en la exquisita ciudad de resort vasco:

Estrellas

El 26 de septiembre, Jennifer Lawrence recogerá un premio de Donostia de Logro de Carrera, el más alto honor de San Sebastian. Luego presentará al jugador de la competencia de Cannes de Lynne Ramsay «Die My Love», protagonizada por Lawrence en un turno que mantuvo a la croisette zumbando. El contendiente de Golden Shell «Couture» también se dirige con Angelina Jolie confirmada para asistir. Also expected at the fest are Colin Farrell, for Edward Berger’s Macau-set “Ballad of a Small Player,” and Matt Dillon, for Claire Denis’ “The Fence,” plus a litany of international cinema royalty, including Juliette Binoche (for directorial debut, “In-I In Motion”), Richard Linklater (“Nouvelle Vague”), Olivier Assayas (“The Wizard of the Kremlin «) y Walter Salles, para aceptar el premio Fipresci de este año por» Estoy todavía aquí «.

Títulos de zumbido

En la competencia principal, hay buenas noticias sobre «Two Pianos» de Arnaud Desplechin y «The Fence» de Claire Denis, un regreso a su modo anticolonialista. También en el medidor de Buzz está «su corazón latía en su jaula» del ex documentalista Xiaoyu Qin, un cuento de mariticidio basado en un verdadero evento y actuado por los miembros de la familia sobrevivientes de la vida real. El cuento de conflicto generacional «seres desagradecidos», de Olmo Omerzu de Eslovenia, tiene sus fanáticos, al igual que la «alta costura» de la industria de la moda francesa de Alice Winocour, anclada por una actuación de habla francesa de Jolie.

CAA Medios Finanzas-San Sebastian Conferencia de inversores creativos: Mirando a Europa

La conferencia del año pasado vio a los panelistas dibujar las oportunidades y los desafíos para la producción independiente: la revolución del público, no solo en los Estados Unidos sino también en Francia e Italia, contratando la inversión del estudio de los Estados Unidos y fijó los costos de disparo de la Unión de los Estados Unidos. Una solución obvia para este último es que los productores estadounidenses miren a Europa, dijo Roeg Sutherland de CAA Media Finance. Espere que los asistentes a la conferencia de 2025 tomen esa conversación, que incluye a Sutherland, Skye Optican de Annapurna Pictures, Christine Vachon, Patrick Wachsberger, Vincent Maraval, Christian Vesper, Javiera Balmaceda, Juan de DiOS Larraín y Sébastien Raybaud, entre muchos más.

¿La mejor hora de España?

Hace quince años, a medida que la austeridad de la recesión mide el cine español, los expertos se preocuparon por su futuro. Ahora, sin embargo, «probablemente desde que comencé a trabajar en el mundo del cine, el cine español está disfrutando de su mejor momento», dice Rebordinos, señalando a la victoria de Albert Serra en el tributo de Albert Serra en San Sebastián con «tardes de soledad», un berlín 2025 España Country In Focus Tribute y dos películas en la competencia principal de Cannes esto puede. «Hay próximas películas de Pedro Almodóvar, Albert Serra y Rodrigo Sorogoyen. Solo en competencia en San Sebastián, tenemos cuatro películas de poder españolas que también son muy diferentes», dice Rebordinos.

Streamers se sumergen en películas

Igualmente, los servicios de transmisión, globales o nacionales, se están sumergiendo en películas en el mundo de habla hispana. San Sebastián comienza con la película argentina de Netflix «27 Nights», mientras que la barra latinos de Horizontes Latinos se inclina con «Limpia» de Dominga Sotomayor chilena, otro título de Netflix. El operador de pago/SVOD de España, Movistar Plus+, que está detrás del ganador del Premio del Jurado de Cannes «Sirât», representa el 50% de los contendientes españoles de Golden Shell, incluidas las dos fotos españolas más esperadas, «Los Tigres» y «Sundays». En un mundo donde las películas necesitan romper la multitud de contenido, «hay muy pocas herramientas para hacer películas a gran escala en España. Una única opción es hacerlo con un streamer», dice Guillermo Farré, jefe de películas originales y cine español en Movistar Plus+.

Boom vasco

En 2014, «Loreak» («Flowers») se convirtió en la primera película de idiomas vascos en hacer el principal corte de competencia de San Sebastian. It’s a mark of just how far Basque Cinema has come since then that three of this year’s four Spanish Golden Shell contenders are Basque productions – “Sundays,” “Los Tigres” and “Maspalomas – ” made in Basque or Castilian Spain, as are three of its eight out of competition or special screenings from anywhere in the world: Netflix edge-of-the-seat thriller, “She Walks in Darkness,” “Karmele,” a sweeping epic Llevo tiempo y geografía, y el drama criminal «Mouths of Sky». Cataluña, mientras tanto, tiene 28 títulos en San Sebastián. Ambas potencias regionales son ahora poderes nacionales.

Conductores de conversación

En la década de 1990, San Sebastián a menudo fue sacudido por polémicas. Desde entonces, bajo Mikel Olaciregui y Rebordinos, ahora en su 15ª edición, las aguas se han calmado. Tres títulos, sin embargo, pueden probar los conductores de conversación, dirigidos por «domingos» de «Querer» Alauda Ruiz de Azua, sobre una familia vasca cuyas convicciones liberales se prueban cuando la pequeña hija anuncia que quiere convertirse en una monja. «Ella camina en la oscuridad», sobre un infiltrado de la Guardia Civil ETA, dividirá las opiniones en el país vasco. Es probable que uno de los puntos de conversación más grandes sea la serie «Anatomía de un momento», una crónica semi-ficticia de cómo se ganó la democracia y luego se salvó en España. Se plantea la pregunta de si el nuevo título mejor recibido en San Sebastian una vez más demostrará ser una pequeña madeja de pantalla.

Mercado de facto de San Sebastian

Pon a Vincent Maraval de Goodfellas y un comprador en el Polo Norte y tendrías un mini mercado. Si San Sebastian tuviera más hoteles, podría tener un mercado. En cierto modo, ya tiene uno. Ciertamente, ya funciona un eje fértil de España-Francia, con gran parte del sector Arthouse de Francia, lea gran parte del sector Arthouse del mundo, acogiendo a la ciudad para hablar sobre su lista de ventas, no solo películas en San Sebastián, con distribuidores españoles. Los agentes de ventas españolas voltean que al revés para Francia, hablando de audiencia más amplias, algunas fotos de género de estos días, la consolidación del género como una propuesta teatral, con destino a los sitios.

Nuevo talento

América Latina comenzó a recuperar su industria alrededor del cambio de siglo. Otras industrias, en las Islas Canarias, por ejemplo, todavía están construyendo. Entonces, San Sebastián, con una de las nuevas y prestuías directores laterales de Europa, es rico en nuevos directores para rastrear. Este año, tenga cuidado con el «Belén» de José Alayón y «Belén» de Dolores Fonzi, así como Jonathan Etzler con «Manzanas» Bads «de la India,» The Shapo of Momo «de Tribeni Ray, y Japón,» flores blancas y frutos «de Yukari Sakamoto.

América Latina duele

San Sebastián interviene como el festival más grande en el mundo de habla hispana, pero parte de eso ahora es perjudicial. Por primera vez en 15 años, no hay una película argentina en el trabajo de San Sebastián en progreso. De las tres características argentinas en la selección oficial, dos, «27 noches» y «Belén», están respaldados por serpentinas; «Belén» de Prime Video. «The Currents» de Milagros Mumenthaler es producida con plomo en Suiza. «Eso es decir algo», observa Rebordinos.