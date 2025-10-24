10 títulos para seguir, de Coixet, Trueba, Cobos y más

Apertura con Isabel CoixetEl drama italiano «Tres adiós», que cuenta con buenas críticas y que cierra con «Siempre invierno», lo último del ganador del Goya a la mejor película, David Trueba, y deleitado con obras de dos de los autores españoles de rápido ascenso, Rafael Cobos y Diego San José, el Festival Internacional de Cine de Valladolid de este año ofrece su golpe más poderoso, al menos a los ojos del mundo, en su rico programa de debuts españoles recientes o estrenos mundiales absolutos.

Como muestra de su profundidad, la selección también incluye estrenos mundiales de Judith Colell y Fernando Franco, ambos ganadores del Premio Especial del Jurado Sebastián.

Una reverencia en Toronto, en “Tres adioses”, Alba Rohrwacher “deslumbra en un drama humano y sincero” como el “centro luminoso de una película encantadoramente agridulce y que afirma la vida”, adaptada de las obras de la fallecida autora Michela Murgia. Variedad escribió.

Desde el corazón de Trueba, director, novelista y periodista, “Siempre invierno” adapta su “Blitz”, una novela corta de 2015, que nuevamente habla de una ruptura romántica, mientras Migueli, un arquitecto paisajista, llega a una conferencia en Bruselas con su novia Marta, su único pilar. Luego ella lo deja, su norte polar emocional arruinado. “Es como la muerte emocional de la persona amada”, cuenta Trueba Variedad. “A partir de ese momento es como si la vida fuera una cuestión de sobrevivir a esa ausencia, de seguir viviendo a pesar de esa ausencia”.

Uno de los estrenos mundiales más esperados en Valladolid, “Golpes” pesa como el debut cinematográfico de Cobos, el coguionista de casi toda su carrera de Alberto Rodríguez (“Marshland”, “La peste”), y ya un director notable, después de la serie corta “El hijo zurdo”.

“Un thriller sobre los lazos de sangre y la memoria”, dice Cobos, que muestra “un retrato de un país contradictorio, desorientado, incapaz de ajustar cuentas con su pasado”.

Diego San José, mejor conocido por coescribir “El asunto español”, la película española más taquillera de la historia en España, creó “Celeste”, protagonizada por Carmen Machi como una monótona recaudadora de impuestos. En “Yakarta”, San José da un paso más y toma como héroe a Joserra, interpretado por el inimitable Javier Camaraestrella de “Hable con ella” de Almodóvar, que interpreta a un jugador de bádminton, recorriendo pueblos españoles anodinos – “ni capitales ni con el encanto de un pueblo”, con un tal vez campeón de bádminton en ciernes. Joserra representó a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Fue noqueado en el primer asalto. «Siento que no alcanzar los sueños se parece más a la vida adulta que lograrlos. Y, curiosamente, los perdedores, que son menos comunes en la ficción, son la abrumadora mayoría en la realidad». San José ha dicho Variedad.

La programación española de Valladolid dice mucho sobre el estado del cine español, en un año en el que dos películas: “Sirât” de Oliver Laxe, que compartió el Premio del Jurado de Cannes, y “Romería” de Carla Simon participaron en la competencia de Cannes, la primera vez desde 1988 que España logra un doblete sin que una de las películas esté dirigida por Pedro Almodóvar.

Es tal la riqueza del cine español que no puede contenerse con elecciones en las selecciones oficiales de Berlín, Cannes, Venecia y San Sebastián. Jugando en Valladolid, los títulos también pueden adquirir, posiblemente, un mayor perfil.

Una segunda conclusión: Francia ahora tiene a España de lleno en su radar. Los talentos que compiten en Valladolid no son figuras locales. De los estrenos mundiales, “Golpes” está coproducida por el peso pesado francés Playtime. La primera película de Cobos como director, “El hijo zurdo”, ganó el primer premio en la categoría de cortometraje en Canneseries en 2022.

“Subsuelo” de Franco lo vende la francesa Elle Driver. “Celeste” de San José ganó el premio a la mejor serie y actriz (“Carmen Machi”) en el Series Mania de Francia este año. Cuando publicó “Blitz”, Trueba, un notable novelista que arrasó con los Goyas de la Academia Española en 2013 con “Vivir es fácil con los ojos cerrados”, fue aclamado por el periódico francés Le Figaro como el “niño maravilla de la escena cultural ibérica”.

Coixet actuó en la competencia de Cannes en 2009 con “Map of the Sounds of Tokyo” y abrió Berlín con la película de Juliette Binoche protagonizada por “Nobody Wants the Night”.

Además, Valladolid este año pone de relieve el paso a paso de España desde un cine de autor puro a un cine convencional de alto nivel con un toque artístico.

Franco y Colell son conocidos por sus dramas, complejos e intimidad contraria. “Subsuelo” es un drama psicológico que profundiza en los secretos familiares, que es otra forma de abordar los mismos temas. “Frontier” marca un gran paso adelante para Colell en escala y su primer thriller, ambientado en la frontera entre España y Francia en 1943. Lo que está en juego difícilmente puede ser mayor: una cuestión de vida o muerte para los judíos atrapados en la Francia ocupada por los nazis y, a menudo, para quienes los guiaron a través de los Altos Pirineos hasta España. Esa tensión reina en la película.

“Always Winter” suena por su título como un drama sobrio y mortal. “Pero en cuanto ves a David Verdaguer [who won a Goya playing standup icon Eugenio]sabes que hay una ironía en juego», dice Trueba. De hecho, en el momento más trágico de toda la película, cuando Marta le dice a Miguel que lo está dejando, lo único que Miguel puede hacer es gastar bromas.

San José tiene una “notable capacidad para explorar temas complejos sin perder nunca esa sensación de accesibilidad para la audiencia, lo que lo hace bastante único”, dice Fran Araújo, productor ejecutivo de Movistar Plus+ Originals, sobre “Yakarta”.

“Golpes” también es un crossover. “Sabemos que los compradores en Cannes no sólo buscan películas de festivales sino también películas altamente comercializables como ‘Golpes’”, dijo el codirector ejecutivo de Playtime, Nicolas Brigaud-Robert.

Una mirada más cercana a 10 títulos a seguir en la Seminci-Festival de Cine de Valladolidque se realizará del 24 de octubre al 24 de noviembre. 1.

“Este cuerpo mío” (“Este cuerpo mío”, Afioco Gnecco, Carolina Yuste, Potenza Producciones)

Vislumbrado a través de extractos de Spanish Previews de Locarno, un congraciador documental sobre un viaje por carretera sobre identidad y amistad. Afioco, el director italo-chileno en transición, y su incansable compañera Carolina (Yuste, una gran estrella española después de “Chistes y cigarrillos” y “Undercover”), partió hacia Chile para asegurarse el sentido de aceptación de Afioco, el suyo y el de su familia. Filmada con sentido del humor mientras analiza los desafíos psicológicos de la transexualidad.

“Frontera” (Judith Colell, Próximamente, Diagonal, Crespeth Films, Cupido a prueba de balas)

Aprovechando la experiencia dramática de época de Diagonal de Banijay y su equipo clave, se crea un cruce entre el thriller histórico y el punto social de autor que caracteriza a Collel (“Elisa K.” “15 Horas”). Ambientada en un pueblo de los altos Pirineos en 1943, un oficial de aduanas catalán desafía las órdenes y ayuda a los judíos a escapar de la Francia ocupada por los nazis. Vendido a Menemsha, estudiado en su oficio, genuinamente tenso y magníficamente filmado, destacando las montañas celestiales y un infierno histórico.

«Extraño,» (Lucía Aleñar Iglesias, Vilaüt Films,

Recién adquirida para Estados Unidos por Grasshopper Film, mientras consigue acuerdos de distribución en español, japonés y sueco para Alpha Violet, ganadora del Premio Fipresci de Toronto para cineastas emergentes. En él, Cata asume silenciosamente el papel de matriarca de la familia tras la inesperada muerte de su abuela durante unas soleadas vacaciones de verano en Mallorca. “Jugando hábilmente con el tabú, el debut de Iglesias demuestra una mirada perspicaz y cautivadora a los rincones más oscuros del dolor a través de la lente familiar de una narrativa sobre la mayoría de edad”. Variedad ha escrito.

“Golpes” (Rafael Cobos, Vaca Films, Grupo Tranquilo, Playtime)

Sevilla, 1982 Migueli sale de la cárcel para reunir a su antiguo equipo para una serie de atrevidos atracos con el objetivo de recuperar la tierra donde yace su padre republicano en una tumba anónima, que pronto será borrada por los promotores. Acercándose a él está su propio hermano, un policía, igualmente traumatizado por la muerte de su padre, que no pudo evitar. Con dos de los mejores intérpretes de España y con detalles de época, puntuados por material de archivo revelador y ocasional, un himno a lo que ha mantenido unida a España durante siglos: la familia.

“Siempre invierno” (“Siempre es invierno”, David Trueba, Ikiru Films, Atresmedia Cine, Wrong Men)

Marta deja a Migueli. Lo toma durante unos días –y noches– Olga, 20 o más años mayor, quien le ofrece un camino a seguir en términos emocionales, aunque ninguno sabe hacia dónde. Una historia de ruptura que crece como un aprendizaje de madurez en la mediana edad, proyectando grandes rupturas amorosas en grandes ciclos de vida. Protagonizada por David Verdaguer, Amaia Salamanca, un nombre internacional después de “Grand Hotel” y “Velvet”, e Isabelle Renauld, estrella de la ganadora de la Palma de Oro “La eternidad y un día”.

«Jacarta,» (Diego San José, Buendía Estudios Canarias, Mediapro Canarias)

La segunda secuencia de la serie lo dice todo. Monótonos rascacielos, por donde pasa Joserra, sin afeitar, con un chándal desgastado, cantando la balada de amor “Adoro”, pero no recuerda la letra. Atrapado en 1992, donde jugó bádminton en los Juegos Olímpicos, descubre a una prodigio del bádminton y decide convertirla en campeona. Protagonizada por el siempre inimitable Javier Cámara (“Hable con ella”), la continuación de San José de la ganadora de Series Mania “Celeste” de uno de los autores de televisión más atractivos de España.

“Anoche conquisté la ciudad de Tebas” (“Anoche conquisté a Tebas”, Gabriel Azorín, Dvein Films, Filmika Galaika y Bando à Parte)

En los tiempos modernos, los amigos caminan penosamente sobre el barro hasta los antiguos baños termales romanos en el campo de Galicia. Allí, los hombres confiesan sus miedos más profundos, fusionando el pasado y el presente de la antigua Roma. Vendido por MoreThan Films, un título de moda en los Venice Days de septiembre que ahora está triunfando en el extranjero. “Resplandeciente de belleza y cargado de misterio, el primer largometraje de Gabriel Azorín es una película cósmica que anuncia a su director como una nueva e importante voz”, proclamó recientemente el Lincoln Center.

“Lionel” (Carlos Sáiz, Bluconica Films AIE, Blur Media, Icónica, Promenades Films)

El híbrido documental/ficción que arrasó en Mafiz Works in Progress de Málaga en marzo, ganando premios de Cine y Tele, Yagán, REC Festival y Sideral, que ahora gestiona los derechos internacionales. El primer largometraje de Saiz, inspirado en la historia de la vida real de su amigo Lionel y su familia, quienes se retratan a sí mismos en la película, se transformó en una road movie España-Francia entre España y Francia que “cuestiona la esencia misma de lo que significa ser familia”, dice Sáiz.

«Subsuelo,» (Fernando Franco, Lapona, La Aventura, Kowalski Films, Ferdydurke Films, Blizzard Films AIE.)

Un cambio de registro para Franco, tras tres dramas –“Wounded” (2013) “Morir” (2017) y “The Rite of Spring” (2022), primeros y últimos protagonistas de la competición de San Sebastián, con un giro hacia el género, realizados en estilo Neo-Noir, protagonizados por una banda sonora opresiva mientras unos gemelos adolescentes, hermano y hermana, afrontan las consecuencias de un accidente automovilístico. La película trata “sobre la familia como institución y ese sentimiento de culpa bastante complejo, así como sobre la mentira en sus diferentes facetas”, dice Franco.

“Tres adioses” (Isabel Coixet, Cattleya, Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm, Buena Pinta Media, Vision Distribution, Bteam Prods, Perdición Films, Tres Cuencos, Apaches Entertainment)

Lo último del director español más destacado de Vall

adolid, adaptación de una colección de cuentos de la italiana Michela Murgia, que murió de cáncer a los 51 años. Marta y Antonio, socios desde hace muchos años, se pelean y de repente se separan. Volviendo a su tiempo juntos, la película anticipa el adiós definitivo donde Marta recibe un diagnóstico médico devastador. “En otras manos, esto sería la señal de un llorón estándar de la enfermedad de la semana, pero Coixet mantiene el tono ligeramente melancólico y sabio”. Variedad dice.