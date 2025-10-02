10 talentos de Broadway para ver en 2025

Variedad Se enorgullece en anunciar la edición 2025 de sus 10 estrellas anuales de Broadway para ver, con la lista de destacados de este año que se sienten honrados en nuestro negocio anual de Broadway Breakfast organizado por Ethan Slater, la estrella «Wicked» que regresará a la etapa de Nueva York esta primavera en «Marcel on the Train».

En el evento del 6 de octubre, Variedad Celebrará la próxima temporada con conversaciones exclusivas con Keanu Reeves y Alex Winter, ahora encabezando «Waiting for Godot» de Broadway; Kristin Chenoweth, Stephen Schwartz, F. Murray Abraham y el equipo creativo de «Queen of Versalles»; las estrellas de «Chess», Lea Michele, Aaron Tveit y Nicholas Christopher; y las fuerzas creativas detrás del nuevo renacimiento de «Ragtime», incluidos los actores Joshua Henry, Caissie Levy y Brandon Uranowitz y el nuevo director artístico del Lincoln Center, Lear Debessonet.

Aquí hay VariedadLas 10 estrellas de Broadway para ver la temporada 2025-26.