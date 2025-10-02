10 talentos de Broadway para ver en 2025

Variedad Se enorgullece en anunciar la edición 2025 de sus 10 estrellas anuales de Broadway para ver, con la lista de destacados de este año que se sienten honrados en nuestro negocio anual de Broadway Breakfast organizado por Ethan Slater, la estrella «Wicked» que regresará a la etapa de Nueva York esta primavera en «Marcel on the Train».
En el evento del 6 de octubre, Variedad Celebrará la próxima temporada con conversaciones exclusivas con Keanu Reeves y Alex Winter, ahora encabezando «Waiting for Godot» de Broadway; Kristin Chenoweth, Stephen Schwartz, F. Murray Abraham y el equipo creativo de «Queen of Versalles»; las estrellas de «Chess», Lea Michele, Aaron Tveit y Nicholas Christopher; y las fuerzas creativas detrás del nuevo renacimiento de «Ragtime», incluidos los actores Joshua Henry, Caissie Levy y Brandon Uranowitz y el nuevo director artístico del Lincoln Center, Lear Debessonet.
Aquí hay VariedadLas 10 estrellas de Broadway para ver la temporada 2025-26.
-
Lileana Blain-Cruz
Con un CV lleno de impredecibles géneros, el director Blain-Cruz tiene una reputación de espectáculos que empujan al teatro a nuevas formas. Después de hacer su debut en Broadway en 2022 con un resurgimiento de «The Skin of Our dientes», la obra más surrealista y experimental de Thornton Wilder, ha vuelto esta temporada con una pieza que tiene la atención de todos: «Purple Rain», con las canciones icónicas de Prince en una nueva adaptación escrita por el ganador de Tony y Pulitzer Branden Jacobs-Jenkins. Tanto la escala como el posible alcance del proyecto la emocionan. «El potencial de esa conexión, con audiencias en todo el mundo, realmente se está moviendo hacia mí», dice ella. «Como director, quiero hablar con todos, ¿sabes?»
Agente
Derek Zasky, WME
Influencias
Su familia («Amamos una fiesta»), Ralph Lemon, Príncipe, «El Topo»
-
Angelica Chéri
«Es una leyenda familiar, pero es fantástico», dice el escritor de «Wanted», un nuevo musical inspirado en las historias que escuchó de su abuela sobre parientes lejanos: dos hermanas forajidos que pasan por White en el Salvaje Oeste. La producción está llegando a Broadway, y Chéri, escritor de la serie MGM+ «Godfather of Harlem», también está trabajando en la obra «Fenomenal Woman, Maya Angelou», respaldada por Angelou Estate. «Fue el trabajo de August Wilson lo que me dio poder, como mujer negra, saber que mi vida y mi familia son dignos de ser canonizados en el teatro estadounidense», dice ella. «¡Y además, todos amamos una historia de Outlaw!»
Agente
Beth Blickers, Agencia Michael Moore
Gerentes
Jonathan Baruch, Jacqueline Mosher, Grupo de gestión de lluvia
Influencias
August Wilson; Hans Zimmer; su padre, David Nutt
-
Hannah Cruz
«Cuando era niño, me paraba en la línea de tiros libres para el baloncesto, y estaría llorando», recuerda el actor con una sonrisa. Realizarle le dio la oportunidad de canalizar toda esa emoción. Y ahora, después de hacer su debut en Broadway en «Suffs», ha conseguido un par de trabajos que seguramente le darán aún más oportunidades para actuar. A principios de año, Cruz anotó un papel de ciruela en la película estrellada de Richard Linklater «Merrily We Roll Aía». Y este otoño, coprotagonizará a Lea Michele y Aaron Tveit en el muy esperado renacimiento de «Ajedrez», un espectáculo del cual ha sido fanático. «¡’One Night in Bangkok’ fue probablemente una de las canciones más reproducidas en mi iPod creciendo!» Ella dice.
Agente
Katie Britton, Peri Ganbarg, Buchwald
Gerentes
Julien Tacchini, Ken Lee, Brillstein Entertainment Partners
Influencias
Patti Lupone, Winona Ryder, Mary-Louise Parker
-
Lindsey Ferrentino
Con el gran musical de Big Broadway «The Queen of Versalles» este otoño y un reciente éxito de West End probablemente llegando a Nueva York («El miedo a 13»), el escritor Ferrentino se mantiene ocupado. Eso está en la cima de los cinco proyectos que está desarrollando en Netflix (incluida la película de su obra «Amy and the Orphans», que dirigirá), además de un nuevo musical con Iron & Wine, y una adaptación de «The Artist» preparándose para una segunda carrera en el Reino Unido. Eso es muchos musicales. «Realmente me he enganchado a la forma en sí», dice ella. «Es muy colaborativo, y puedes decir cosas en pinceladas más grandes, audaces y más fuertes de lo que puedes en cualquier otra forma».
Agente
Ally Shuster, CAA
Gerente
Cullen Conly, contenido anónimo
Influencias
Tina Howe; Wh Auden; su padre, John Ferrentino
-
Michael Finkle
La temporada pasada, el agente de WME pasó a su cliente Kimberly Belflower a Broadway con su obra de teatro «John Proctor es el villano», e hizo el movimiento inusual de liberar los derechos para las producciones escolares antes de Broadway para generar interés de base. «En estos días, tenemos que ser creativos para elevar el trabajo de artistas únicos e inspiradores», dice Finkle. Esta temporada y más allá, espera grandes cosas de los clientes, incluido el director Tim Jackson (el éxito del West End de Broadway «Two Strangers (LARP A CAIL ARMA NUEVA)») y el dúo musical The Bengsons (Edimburgo «Ohio»), y el acuerdo de IP que emparejó la novela de Meg Wolitzer «The Interestings» con un equipo creativo estrellado. «Hay muchos capítulos nuevos y geniales que comienzan», dice Finkle.
Influencias
Bob Fosse, Jerome Robbins, August Wilson
-
Will Harrison
«Es un nuevo paso, y es esta gran cosa», dice el actor sobre su debut en Broadway en «Punch», la aclamada nueva obra de James Graham en la que Harrison interpreta a Jacob Dunne de la vida real, que mató a un hombre con un solo golpe. Harrison ha estado en obras antes, más recientemente «The Coast Starlight» en el Lincoln Center Theatre en 2023, pero desde entonces ha llamado la atención con el trabajo de pantalla en espectáculos como «Daisy Jones & the Six» y la próxima adaptación verdadera de Hulu «Murdaugh: Death in the Family». Resulta que venir a Broadway es como volver a casa. «Se siente como la maravillosa comunidad de la que he sido parte de todo el tiempo», dice.
Agente
Lindsay Porter, Gersh
Gerente
Sally Ware, Sugar23
Influencias
«Robin Hood» de Disney, «Batman comienza», Tom espera
-
Samuel D. Hunter
Para un dramaturgo tan prolífico y galardonado como Hunter («The Whale»), era solo cuestión de tiempo antes de que uno de sus espectáculos aterrizara en Broadway o en el West End. Este otoño, ambos están sucediendo al mismo tiempo: no mucho después de que su obra «Clarkston» se estrene en el West End, encabezado por Joe Locke, el último «Little Bear Ridge Road», llegará a Broadway con Laurie Metcalf a la cabeza. Es «una de mis obras más abiertamente cómicas», dice, y aunque la producción puede ser sobrante, las ideas son todo lo contrario. «Hoy en día, estoy realmente interesado en crear teatro que más haga lo menos», dice. «Solo tiene cuatro personas, pero los temas son tan grandes como el universo».
Agente
Derek Zasky, WME
Influencias
Thornton Wilder, Arvo Pärt, su educación de Idaho
-
Brian y Dayna Lee
Después de casi una década, los espectáculos coproductores en ambos lados del Atlántico, los directores casados de AF Creative Media dan la próxima primavera para liderar la transferencia de Broadway de «Giant», un boleto caliente del West End sobre Roald Dahl. Para los Lees, es un debut hecho incluso más splashier porque viene con el anuncio de su primer acuerdo con el histórico Royal Court Theatre de Londres. Con experiencia en la creación de contenido, los Lees también tienen un perfil significativo de redes sociales (128k en Instagram) que narra su vida como productores y padres de tres hijos. Ha sido una bendición para las relaciones con los inversores. «Hay una verificación de temperatura en ambos lados, y creo que realmente ha atraído a las personas adecuadas a nuestra órbita», dice Dayna Lee.
Abogados
Kevin Hess, Daniel Watkins, Levine Plotkin
Influencias
«Nuestros padres, nuestros hijos, entre ellos»
-
Los rescates
Dado que sus canciones han proporcionado los puntajes de los programas de televisión de «One Tree Hill» a «Grey’s Anatomy», es justo decir que la banda independiente Pop-Rock no es ajena a hacer música para momentos dramáticos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la nueva adaptación de «The Lost Boys», la primera salida de teatro musical de los Rescues, haya sido perfecto. «No tengo idea de cómo no siempre hemos estado haciendo esto», dice el miembro de la banda AG, quien es un tercio del trío junto a Kyler England y Gabriel Mann. Con el proyecto que les da la oportunidad de hacer de las canciones de «inteligencia-meets-corazón» que se extienden desde himno hasta intimidad, a la banda le encantaría hacer que la escritura sea algo normal. «Hemos sido mordidos y enamorados», dice Inglaterra.
Agente
Kevin Lin, CAA
Influencias
Indigo Girls (las tres), Billy Joel (Mann), Joni Mitchell (Inglaterra)
-
Diego Andrés Rodríguez
«No podías vencer a la prensa libre», dice el actor, riéndose sobre el meme en el que se convirtió cuando los fanáticos del teatro compartieron imágenes de su llamada de cortina en el West End Smash «Evita» con solo troncos negros y salpicaduras de pintura multicolor. Ese papel protagonista de alto perfil se produjo después de que Rodríguez atrapó la atención del director Jamie Lloyd como suplente en «Sunset Blvd.» en Broadway. Ha sido un ascenso rápido para la prominencia del mundo del teatro para un joven nativo de Texas apenas un año fuera de la universidad. «Este es un momento en la vida que será tan difícil de replicar», dice.
Agente
Randi Goldstein, Gersh
Gerentes
Duncan Millership, Stephen Simbari, contenido anónimo
Influencias
Jamie Lloyd, Los Lonely Boys, Lin-Manuel Miranda