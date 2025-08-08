10 secretos almacenados por Acha Septriasa y la reunión de Vicky antes del divorcio

Yakarta, Viva – Después de 9 años de fomentar un hogar que se vea armonioso, el público finalmente se sorprendió por la noticia de la separación ACHA SEPTRIASA y su esposo, Vicky Kharisma.

Las noticias se destacan a la superficie después de la aparición de una copia de la decisión del Tribunal Religioso Central de Yakarta que declaró que la pareja se había divorciado oficialmente. Aquí hay 10 hechos impactantes revelados de su divorcio. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Habiéndose divorciado oficialmente desde mayo de 2025

Muchos piensan que el hogar de Acha y Vicky todavía está bien. Pero aparentemente, ambos se han divorciado oficialmente desde el 19 de mayo de 2025. Esta información es conocida por la decisión del Tribunal Religioso Central de Yakarta. Aun así, el público solo se enteró unos meses más tarde, lo que demuestra que esta pareja mantuvo su privacidad muy fuerte.

2. Decidido por Verstek

El Panel de Jueces decidió el juicio de divorcio Acha y Vicky. Es decir, Vicky Kharisma no estuvo presente en el juicio, a pesar de que había sido convocado y apropiado legalmente. Esto es bastante sorprendente, porque generalmente en el caso de las cifras de divorcio público, ambas partes están presentes para transmitir información.

«Dada la demanda del demandante con Verstek», dijo el veredicto, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

3. Vicky dijo Talak 5 veces

Uno de los puntos más sorprendentes en el documento de decisión es el hecho de que Vicky ha dicho el divorcio cinco veces a ACHA. El saludo de divorcio ocurrió en un lapso de tres años, desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2024. Esto indica que el problema en su hogar ha estado sucediendo durante mucho tiempo.

«Que el demandante y la disputa del acusado que a menudo ocurrieron al final del pronunciamiento de Talak por parte del demandado al demandante había dicho divorcio hasta 5 (cinco) veces desde octubre de 2021 hasta el 10 de noviembre de 2024», escribió el documento de decisión.

4. Acha Sue para el divorcio en diciembre de 2024

Acha presentó oficialmente una demanda de divorcio contra Vicky en diciembre de 2024. Esto indica que después de varios esfuerzos para sobrevivir, Finalmente Acha eligió poner fin a la relación matrimonial legalmente. Este paso muestra el coraje de ACHA para tomar una decisión firme en su vida.

5. La razón: disputa prolongada

En el documento judicial se afirma que la razón principal de este divorcio es una disputa continua. La incompatibilidad que ha ocurrido desde octubre de 2021 continúa repitiendo y alcanzando su punto máximo hasta que finalmente conduce a la separación. No solo eso, se dice que esta tensión doméstica no se ha resuelto pacíficamente.

6. Talak fue declarado válido por el tribunal

Después de pasar por el proceso de juicio, el panel de jueces eliminó el divorcio de un Ba’in Shughra, lo que significa que el divorcio era legítimo en la religión y el estado. Esta decisión proporciona claridad legal para ambas partes y abre el camino para cada nueva vida.

«Dejando el divorcio de un acusado de Ba’in Shughra (Vicky Kharisma Muriza bin H. Afrizal Muis) contra el demandante (Jelita Septriasa binti Ir. Sagitta Ahimsha)».

7. Acha había sentido el vacío interno

En una entrevista con Daniel Mananta, Acha afirmó haber sentido un vacío interno a pesar de que ella estaba llevando a cabo obligaciones religiosas. Esta es una señal de que la agitación emocional es bastante pesada y puede estar relacionada con la dinámica del hogar que se enfrenta.

«Me siento bien, algunos son menos que yo. ¿Cuál es la oración de Fardu cinco veces al día?» Relacionarlo.

8. El punto de inflexión proviene de la oración del arrepentimiento

Acha encontró su punto de inflexión espiritual cuando comenzó a realizar rutinariamente oraciones de arrepentimiento. Inicialmente lo aprendió para un papel en la película Qodrat 2, pero la práctica de la adoración resultó dar la tranquilidad y ayudar a Acha a enfrentar un momento difícil en su vida.

«Siento que, incluso si estás obligado a estar callado.

9. Vicky tiene una carrera brillante en el mundo de la tecnología

Aunque el hogar terminó, Vicky todavía se sometió a su carrera profesional. Se sabe que trabaja en Canva Australia y sirve como líder del sistema empresarial de productividad empresarial, una posición prestigiosa en el campo de la tecnología.

10. Siguen siendo compactos para llevar a cabo la coparreza

El divorcio no hizo que Acha y Vicky se alejaran por completo. Ambos acordaron permanecer juntos para criar a su hijo, Bridgia Kalina Kharisma, con un patrón de atención conjunta o coparreos. Esto muestra su madurez para priorizar los intereses de los niños.

«El mejor patrón de crianza de los hijos, gracias, Vic», escribió Acha en la columna de comentarios de Instagram de Vicky.