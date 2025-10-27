10 profesiones que se dispararán en los próximos 5 años, ¡el número 1 es el salario que te hará babear!

Jacarta – Grandes cambios están afectando al mundo del trabajo. Inteligencia artificial (AI) y el cambio climático son ahora dos fuerzas importantes que remodelan la industria global y al mismo tiempo dan origen a nuevos tipos de carreras.

Estos van desde ingenieros ambientales que diseñan soluciones ecológicas hasta especialistas en inteligencia artificial que crean herramientas digitales avanzadas. Este, por supuesto, es un panorama laboral futuro muy diferente al de hace cinco años.

Para trazar el curso de este cambio, la plataforma RemotePad HR analiza los datos de Informe sobre el futuro del empleo 2025 publicado por Foro Económico Mundial (FEM). En el informe participaron más de 1.000 empresas globales en 55 países y 22 sectores industriales, lo que representa a más de 14 millones de trabajadores.

El resultado muestra 10 profesión con el crecimiento más rápido proyectado entre 2025 y 2030, la mayor parte del cual está relacionado con tecnologíadatos y sostenibilidad. ¿Cualquier cosa? La siguiente es la lista, resumida de Cuarzo, Lunes 27 de octubre de 2025.

1. Especialista en Big Data

Se espera que la profesión de especialista en big data crezca un 42 por ciento, impulsada por el uso explosivo de la IA y la creciente necesidad de procesar e interpretar datos a escala.

En Estados Unidos, en grandes empresas como Amazon, el salario anual total para este puesto se estima entre 110.000 y 177.000 dólares estadounidenses o alrededor de 1.820 millones de IDR a 2.920 millones de IDR, suponiendo un tipo de cambio de 16.500 IDR. Mientras tanto, en Indonesia, según el sitio web Karier.mu, el salario de un especialista principiante en Big Data puede rondar entre IDR 8.000.000 – IDR 15.000.000 por mes, el nivel medio IDR 15.000.000 – IDR 30.000.000 por mes, y el nivel superior puede ser IDR 30.000.000 – IDR 50.000.000 o más por mes.

2. Ingeniero en tecnología financiera

El crecimiento del empleo en el sector de las finanzas digitales o tecnología financiera alcanzó el 39 por ciento, en línea con importantes transformaciones en los sistemas de pago en línea y los servicios financieros basados ​​en tecnología.

3. Especialista en IA y aprendizaje automático

La demanda de expertos en inteligencia artificial y aprendizaje automático aumentará un 38 por ciento, a medida que las empresas se apresuren a adoptar tecnologías de IA generativa.

4. Desarrollador de software y aplicaciones

Aunque se prevé que algunos trabajos de desarrollador serán reemplazados por la IA, esta profesión sigue creciendo un 35 por ciento, respaldada por la expansión de la economía digital y la necesidad de nuevas soluciones tecnológicas.

5. Especialista en gestión de seguridad

Las amenazas cibernéticas y las tensiones geopolíticas globales han hecho que la demanda de expertos en seguridad de sistemas y datos aumente en un 33 por ciento.