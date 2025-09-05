10 profesiones futuras que serán una lucha en 2034, las perspectivas de carrera están garantizadas para ser brillantes

Yakarta, Viva – El mundo del trabajo está experimentando un gran cambio debido a la tecnología, los cambios demográficos y las tendencias de energía limpia.

Leer también: 20 profesiones de altos ingresos que se predice que crecerán rápidamente hasta 2034, ¡el salario te hace babear!



El último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estima que habrá 5.2 millones de empleos adicionales hasta el año 2034con un crecimiento del 3.1 por ciento.

Curiosamente, profesión Lo que crece rápidamente surge de los sectores de salud, tecnología y energía renovable.

Leer también: ¡Geger! El trabajo de 9 a 5 predichos se extinguirá en 2034, aquí hay 9 de hecho



La siguiente es una lista de 10 profesiones previstas para desarrollar el más rápido en la próxima década, según lo resumido por Times of India, viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: Bill Gates reveló el trabajo imposible para ser reemplazado por AI durante los próximos 100 años, ¿interesado por desviarse?





Ilustración del paciente en el tratamiento.

1. Enfermera practicante

Esta profesión ofrece servicios de salud primarios y especializados, que van desde el diagnóstico de enfermedades hasta la prescripción de medicamentos. La presencia de una enfermera profesional es muy importante en medio del número limitado de médicos.

Ayudan a los fisioterapeutas a ejecutar un programa de rehabilitación. Este papel es crucial para acelerar la recuperación de pacientes postoperatorios, lesiones y enfermedades crónicas.

El asistente del médico trabaja con un médico en el examen de pacientes, realizando procedimientos médicos simples y manejar planes de tratamiento. Son muy necesarios en áreas con acceso médico limitado.

Esta profesión analiza grandes cantidades de datos para encontrar patrones, tendencias y predicciones que ayudan a la toma de decisiones en varios sectores, incluidas las finanzas, la salud, los negocios.

5. Analista de seguridad de la información

A medida que aumentan las amenazas cibernéticas, esta profesión juega un papel importante en la protección de los datos de la empresa y la organización de los ataques de piratería y digital.

6. Técnico de servicio de turbina eólica

Trabajar Esto implica la instalación, mantenimiento y reparación de turbinas eólicas. Su papel es vital para apoyar las transiciones a la energía neta basada en el viento.

7. Instalador del panel solar (fotovoltaico)

Esta profesión es responsable de la instalación y el cuidado de los sistemas de paneles solares en el hogar, los edificios, las instalaciones industriales, en línea con la creciente demanda de energía ecológica.

Utilizan métodos matemáticos, estadísticas y modelado para ayudar a las organizaciones a mejorar la eficiencia, reducir los costos y resolver problemas comerciales y operativos.

9. Gerente de Servicios Médicos y de Salud

Su trabajo es administrar hospitales, clínicas e instalaciones de salud. A partir del presupuesto, el personal, hasta el cumplimiento regulatorio, todos deben llevarse a cabo para que los servicios sigan siendo óptimos.

Esta profesión utiliza matemáticas y estadísticas para calcular el riesgo, desarrollar pólizas de seguro, para ayudar a las empresas a tomar decisiones financieras estratégicas.

Cuando se ve en la lista anterior, hay tres sectores que conducen, a saber, la salud, la tecnología y la energía renovable. Es decir, se espera que los trabajadores que tienen habilidades especiales en este campo tengan perspectivas profesionales brillantes de hasta 2034.