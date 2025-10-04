10 personas ricas de la inversión criptográfica, había quienes solían ser médicos se convirtieron en jefes de atado

Yakarta, Viva – Crypto ha dado a luz a multimillonarios que nunca antes habían sucedido. De las dos personas que ingresaron a la lista Forbes A finales de 2017, ahora ha saltado más de diez veces.

Leer también: La cara de Donald Trump continuará en la moneda del dólar estadounidense, a pesar de que todavía está vivo



No es de extrañar que mucha gente vean Inversión criptográfica Como un atajo para Rich. Aunque se considera lleno de riesgo debido a su naturaleza volátil y una regulación mínima, de hecho, varios inversores han logrado lograr una fantástica riqueza de inversión y construir empresas basadas en criptografía.

Citado Lovemoney El sábado 4 de octobr 2025, esta es una serie de cifras para ser multimillonario del mundo Porque logró reunir riqueza de la inversión criptográfica. A partir del fundador del intercambio digital más grande del mundo, hasta figuras públicas como Donald Trump.

Leer también: 9 multimillonarios del mundo dejan de la universidad, pero sus miles de millones de dólares translúcidos de riqueza, los títulos de licenciatura no se venden?



1. Changpeng Zhao: US $ 82.8 mil millones (RP1,300 billones)



Fundador de Binance, Changpeng Zhao o CZ.

Leer también: Hamas inmediatamente respondió a la propuesta de Trump sobre el plan de paz en Gaza



El fundador y ex CEO de Binance encabezó la lista de inversores exitosos que obtuvieron miles de millones de dólares de criptográfico de inversión. Aunque tuvo que retirarse de su posición en 2023 debido a que quedó atrapado en un caso legal en los Estados Unidos (EE. UU.) Hasta que fue encarcelado durante cuatro meses, el hombre que se llama familiarmente CZ todavía posee el 90 por ciento de las acciones de Binance y una gran cantidad de tokens BNB.

El aumento en Binance y las monedas BNB hicieron que su riqueza disparara dramáticamente. De US $ 33 mil millones a US $ 82.8 mil millones.

2. Giancarlo Devasini: US $ 22.4 mil millones (rp. 350 billones)

La segunda posición está ocupada por un ex cirujano de belleza, Giancarlo Devasini, que se desvió en el mundo de la criptografía, así como al CFO, así como al cofundador de Tether. Con una propiedad de alrededor del 47 por ciento de las acciones en monedas de ataduras, Devasini se convirtió en uno de los jugadores clave detrás de la estabilidad y la rentabilidad de la moneda. En un año, su riqueza aumentó más del doble.

3. Brian Armstrong: US $ 14.2 mil millones (Rp. 220 billones)

Fred Ehrsam sacó a Cuan para establecer una compañía Coinbase en 2012 y se desempeñó como Director Ejecutivo (CEO). Con una propiedad del 19 por ciento, Armstrong es mucho más rico que su antiguo colega con una riqueza total de US $ 14,2 mil millones y la convierte en una de las figuras importantes en la industria criptográfica en los Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=-h_drzacmow

4. Chris Larsen: US $ 11.9 mil millones (Rp. 185 billones)

Chris Larse obtiene arcas de riqueza creando monedas de dominio. Además, también vertió un dinero lo suficientemente grande como para invertir en la moneda XRP, que era la principal fuente de su riqueza.