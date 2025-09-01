¡10 países pobres que son prósperos, dos de ellos son vecinos indonesios!

Yakarta, Viva – No todos país rico En el mundo nació en una condición próspera desde el principio. Muchos países que ahora se sabe que son prósperos han estado luchando con la pobreza, los recursos limitados, la inestabilidad política.

Sin embargo, gracias a la política correcta, la industrialización, la utilización de la tecnología, a la gestión de los recursos naturales, pueden revertir la situación y transformarse en un país con una economía fuerte.

Reportado de Times de la India Y Finanzas del Reino UnidoAquí hay 10 países que alguna vez fueron pobres pero ahora tuvieron éxito en la prosperidad y rico.

1. Luxemburgo

Ahora conocido como uno de los países con el más alto nivel de vida, Luxemburgo tiene un PIB per cápita de alrededor de USD 125,897. Sin embargo, en el siglo XIX, el 80% de sus ciudadanos dependen de la agricultura improductiva.

El punto de inflexión se produce cuando se encuentran reservas de mineral de hierro, lo que desencadena el crecimiento de la industria del acero. En la década de 1960, el enfoque económico cambió al sector bancario internacional, convirtiendo a Luxemburgo en un importante centro financiero en Europa.

2. Suizo

Suiza, que ahora es sinónimo de banca, farmacia y lujo, solía enfrentar dificultades debido a las condiciones naturales de las montañas. Hace unos 150 años, las personas vivían en limitaciones.

La transformación comenzó a fines del siglo XIX cuando el sector financiero y turístico se desarrolló rápidamente. La actitud neutral en dos guerras mundiales también mantiene la estabilidad económica suiza hasta ahora con el PIB per cápita de alrededor de USD 93,636.

3. Noruega

Antes del siglo XX, Noruega solo dependía de la agricultura y la pesca, incluso muchos ciudadanos emigraron a Estados Unidos para vivir mejor.

Se produjeron grandes cambios a través de la energía hidroeléctrica y el descubrimiento de las reservas de petróleo en 1969. Como resultado, Noruega ahora está entrando en las filas estatales más ricas con el PIB per cápita de USD 106,622 y el mejor sistema de bienestar social del mundo.

4. Brunei

Brunei solía depender del caucho y el sagú. Como protectorado británico, la economía es limitada. Todo cambió cuando se descubrió el petróleo en 1929. Después de la década de 1950, el sector energético se desarrolló rápidamente, más el gas natural en la década de 1970. Ahora, Brunei es uno de los países con el mayor ingreso per cápita en Asia.

5. Corea del Sur

Destruido después de la Guerra de Corea de 1953, Corea del Sur había entrado en las filas país pobre con una economía basada en la agricultura. La transformación comenzó en la década de 1960 a través de la industrialización masiva y el pleno apoyo para empresas locales como Samsung, LG y Hyundai. Ahora, con el PIB per cápita de USD 32,305, Corea del Sur es el centro de la tecnología global.

6. España

Durante la era de Francisco Franco, España experimentó estancamiento económico debido a las políticas cerradas. La reforma de 1959 abrió el camino de la industrialización y el turismo en auge. Unirse a la Unión Europea en 1986 aceleró el crecimiento. Aunque la crisis de 2008 fue sacudida, España es ahora una de las economías europeas más grandes con PIB per cápita de USD 29,771.

7. Singapur

Cuando independientemente en 1965, Singapur enfrentó un alto desempleo y recursos limitados. Sin embargo, el liderazgo de Lee Kuan Yew atrajo con éxito la inversión extranjera, mejoró la calidad de la educación y suprimió la corrupción. Ahora, Singapur se está convirtiendo en un centro financiero global con PIB per cápita de USD 78,144.

8. Arabia Saudita

Antes de descubrir el petróleo en 1938, Arabia Saudita confió en la agricultura y la peregrinación. El aumento en los precios del petróleo en 1973 hizo que la economía del país se elevara drásticamente. Aunque aún depende del petróleo, el programa Saudi Vision 2030 ahora se implementa para la diversificación económica. El PIB per cápita de este país registró USD 30,436.

9. Qatar

Qatar, que solía depender de la pesca y las perlas, cambió completamente después de que el petróleo y el gas se desarrollaron desde la década de 1940. Ahora, el pequeño país en el Bay registra el PIB per cápita de USD 87,974, lo que lo convierte en uno de los países más ricos del mundo con un nivel de vida muy alto.

10. Irlanda

A principios de la década de 1990, Irlanda era un país pobre en Europa con alto desempleo. La reforma económica y la rápida inversión extranjera provocaron una oleada de crecimiento en la era del tigre celta. Aunque había caído durante la crisis de 2008, Irlanda logró aumentar y ahora es uno de los centros económicos europeos modernos.