10 países con las tasas de inflación más altas, ¿son Indonesia?

Yakarta, Viva – Inflación es un indicador economía El más sentido directamente por la comunidad. Cuando la inflación es alta, el precio de los bienes y servicios se disparó, la disminución del poder adquisitivo, y la vida diaria se volvió cada vez más difícil.

Por otro lado, la inflación controlada puede ser un signo de estabilidad económica, dando a la comunidad una sensación de seguridad y certeza. Sin embargo, esta condición no ocurre uniformemente en todo el mundo.

Los últimos datos citados por The Times of India, miércoles 13 de agosto de 2025, muestran una brecha de diferencias agudas, desde países que experimentan hiperinflación hasta aquellos que pueden mantener bien la estabilidad de los precios.

1. Venezuela – 400,0%

Venezuela vuelve a ocupar la posición superior como el país con la inflación más alta del mundo. El número del 400% refleja la crisis económica que ha durado años, exacerbada por la política monetaria débil, las sanciones internacionales y el colapso de la industria petrolera. Los residentes enfrentan precios que cambian en cuestión de días, incluso horas.

2. Zimbabwe – 172,2%

Zimbabwe ha sido durante mucho tiempo sinónimo de alta inflación desde la crisis de hiperinflación a fines de la década de 2000. Aunque cada vez que se redenoman la moneda, los problemas estructurales y los desafíos fiscales continúan empujando los precios aumentando rápidamente.

3. Argentina – 98,6%

Argentina se encuentra en medio de la agitación económica que se ve exacerbada por la deuda extranjera, debilitando pesos y déficit fiscales crónicos. La inflación casi penetró al 100%, lo que dificulta que las personas planifiquen las finanzas a largo plazo.

4. Sudán – 71,6%

Sudán lucha con inestabilidad política y conflicto que afecta la cadena de suministro y la actividad económica. El precio de los alimentos y el combustible saltó dramáticamente, golpeando a los hogares fuertes de bajos ingresos.

5. Turki – 50,6%

Türkiye experimentó una inflación desencadenada por la depreciación de lira, una controvertida política de tasa de interés y incertidumbre geopolítica. El impacto se siente en todos los sectores, desde alimentos hasta propiedad.

6. Ghana – 45,4%

Este estado de África occidental enfrenta un aumento significativo en el precio debido a las fluctuaciones monetarias y la presión de la deuda. El gobierno está tratando de estabilizar las condiciones a través de una política monetaria estricta.

7. Haití – 44,5%

En medio de la crisis política y los desastres naturales recurrentes, Haití experimentó un fuerte aumento de precios. Las limitaciones del acceso a los alimentos y el combustible dificultan la situación.

8. Surinam – 42,7%

Surinam luchó con inestabilidad fiscal y alta inflación, en parte debido a la devaluación de la moneda y la disminución de los ingresos estatales de las exportaciones.

9. Irán – 42,5%

Irán ha eclipsado durante mucho tiempo las sanciones internacionales, la inestabilidad política y la inflación estructural. El precio de las necesidades básicas continúa presionando las comunidades de clase media y baja inferior.

10. Sierra Leona – 37,8%

El país enfrenta desafíos económicos debido a la dependencia de las importaciones, los tipos de cambio débiles y el impacto de las pandemias que aún no se han recuperado por completo.

Contraste con los países de baja inflación

Mientras que los países anteriores están luchando contra la inflación extrema, varios países han logrado mantener la estabilidad de los precios. Entre ellos;

– Estados Unidos: 4.5% (aún moderado aunque más alto que el país desarrollado promedio).

– Japón: 2.7% (ejemplos de control de inflación exitoso).

– Suiza: 2.4% (estable gracias a la estricta política fiscal).

– Afganistán: 5.6% (inflación controlada a pesar de las difíciles condiciones económicas).

La inflación no siempre se correlaciona directamente con el conflicto o la pobreza. Factores como la política del banco central, el control de divisas, la asistencia internacional, el comportamiento del consumidor pueden afectar el nivel de inflación.

Para los viajeros e inversores, la comprensión de los mapas de inflación global puede ser una guía importante para planificar viajes, inversiones y estrategias comerciales en el mercado internacional.