10 países con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela sigue siendo el campeón, superando a Arabia Saudita

Jacarta – La dinámica geopolítica mundial se está calentando nuevamente después de que Estados Unidos llevara a cabo una sorprendente operación en Venezuela lo que llevó a la detención del presidente Nicolás Maduro. Este acontecimiento atrajo inmediatamente la atención mundial, no sólo por sus aspectos políticos y jurídicos internacionales, sino también por otro aspecto crucial, a saber aceite.

Venezuela no es un país cualquiera en el mapa energético mundial. Este país en la punta de América del Sur ahorra reservas de petróleo el crudo probado más grande del mundo, superando incluso a gigantes energéticos como Arabia Saudita e Irán.

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos allanaría el camino para que las grandes compañías petroleras entraran y reactivaran la industria del petróleo y el gas de Venezuela, los mercados globales comenzaron a recalcular el impacto potencial.

Aunque el gobierno estadounidense enfatizó que el arresto de Maduro fue una operación policial relacionada con cargos de narcóticos y tráfico de armas, la declaración de Trump en la conferencia de prensa dio lugar a otra interpretación. Mencionó abiertamente planes para explotar las reservas de petróleo de Venezuela involucrando a gigantescas compañías energéticas de Estados Unidos.

Según Trump, la infraestructura petrolera de Venezuela está en mal estado debido a años de mala gestión y falta de inversión. Calificó la industria petrolera del país como un enorme potencial que no ha podido ser explotado de manera óptima, a pesar de que posee reservas extraordinarias.

Esta declaración inmediatamente subraya la gran ironía de Venezuela. El país con alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo en realidad sólo aporta menos del 1 por ciento de la producción diaria mundial de petróleo. De hecho, en teoría, Venezuela debería ser uno de los principales actores en el suministro energético mundial.



El petrolero venezolano Bella 1 es perseguido por EE.UU. en el Mar Caribe

Basado en los datos Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela tiene más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo. Esta cifra le convierte en propietario de las mayores reservas del mundo. Sin embargo, grandes reservas no significan automáticamente una gran producción.

Las sanciones internacionales, la nacionalización de la industria del petróleo y el gas en el pasado, una crisis económica prolongada y la incertidumbre legal han hecho que el sector petrolero de Venezuela se desplome. Muchas instalaciones de producción están mal mantenidas, la tecnología está rezagada y los trabajadores calificados están abandonando el país.