10 países con las mayores exportaciones del mundo, ¿qué número es Indonesia?

Jacarta – En medio de una dinámica económica global que continúa siendo eclipsada por las políticas del Presidente Estados Unidos de América (EE.UU.) Donald Trump, la actividad exportadora sigue siendo el principal barómetro para evaluar la fortaleza económica de un país. Recientemente, la Organización Mundial del Comercio (Organización Mundial del Comercio) publicó datos sobre los países que son los mayores exportadores del mundo.

El informe analiza las actividades de exportación globales que se producirán a lo largo de 2024. Los resultados muestran una intensa competencia entre los países más grandes del mundo, como lo indica el valor de las exportaciones de bienes como reflejo del dominio en el mercado internacional.

Curiosamente, aunque las condiciones geopolíticas y las cadenas de suministro globales todavía enfrentan presión, algunos países han registrado un crecimiento impresionante de las exportaciones. Citando de VisualCapitalista el martes 14 de octubre de 2025, los siguientes diez países como exportador más grande del mundo a lo largo de 2024.

1. Porcelana

Buques que transportan mercancías y contenedores de exportación chinos. (Foto ilustrativa)

China ocupa el primer lugar con un valor de exportación que alcanza los 3.577 millones de dólares o un crecimiento interanual del 6 por ciento. Por lo tanto, China controla el 14,6 por ciento de la participación de las exportaciones globales, al tiempo que enfatiza la fortaleza de los sectores manufacturero y tecnológico del país de la cortina de bambú como columna vertebral de la economía mundial.

2. Estados Unidos

Estados Unidos registró un valor de exportación de 2.065 millones de dólares EE.UU. o un aumento del 2 por ciento anual con una cuota de mercado del 8,4 por ciento. Canadá y México representan alrededor del 30 por ciento de la demanda de exportaciones de Estados Unidos.

3. Alemania

Alemania ocupa el tercer lugar con un valor de exportación de 1.682 mil millones de dólares, equivalente al 6,9 por ciento de la participación mundial. Sin embargo, el país experimentó una caída del 1 por ciento debido a una desaceleración en los sectores automotriz y energético.

4. Países Bajos

Ilustración de las actividades de exportación e importación en la región asiática Foto : ENTRE FOTOS/Ahmad Subaidi

Las exportaciones holandesas alcanzaron los 921 mil millones de dólares con un alcance en el mercado global del 3,8 por ciento. Este valor se redujo un 2 por ciento respecto al año anterior. Aunque geográficamente es un país pequeño, los Países Bajos siguen siendo la principal puerta de entrada al comercio europeo gracias al puerto de Rotterdam.

5. Japón

El país del sol naciente ocupa la quinta posición con un valor de ventas internacionales de 707 mil millones de dólares y un alcance de mercado del 2,9 por ciento. Este valor se redujo un 1 por ciento debido a la débil demanda mundial de productos electrónicos y automotrices.

6. Corea del Sur

Corea del Sur ocupa la sexta posición con un valor de exportación de 684 mil millones de dólares, un aumento del 8 por ciento en comparación con el año anterior. El aumento fue respaldado por los sectores de semiconductores y tecnología, que se convirtieron en el principal motor del crecimiento de las exportaciones de este país.