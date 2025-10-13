10 países con la mejor calidad de carreteras del mundo

VIVA – Camino lo bueno no es sólo facilitar los viajes, sino también ser un reflejo del progreso de un país. Infraestructura vial Los de alta calidad pueden fomentar el crecimiento económico, mejorar la seguridad, agilizar la logística y apoyar al sector turístico.

Lea también: El proyecto de excavación congestiona Jalan Arjuna Selatan Kebon Jeruk porque está cerrado y se prohíbe la entrada de automóviles



No sorprende que los países desarrollados compitan para construir y mantener sus redes de carreteras con los mejores estándares. Según una evaluación global de la calidad de las carreteras del mundo, aquí están los 10 países con los sistemas de carreteras más eficientes y mejor mantenidos del mundo, según lo informado por Vanguardia.



Ilustración de la carretera de peaje Foto : Documento: Astra Land Indonesia

Lea también: ¡La carretera de peaje gratuita Fatmawati-Lebak Bulus se abre oficialmente esta tarde! Consulte rutas alternativas e ingeniería de tráfico en TB Simatupang



1. Singapur

Este pequeño país ocupa el primer lugar con una puntuación de 6,45 en el Índice de Calidad de las Carreteras. Se sabe que Singapur tiene un sistema de transporte muy avanzado y basado en tecnología. El gobierno implementa políticas como el Precio Electrónico de Carreteras (ERP) y el Sistema de Cuotas de Vehículos para reducir la congestión y limitar el número de vehículos privados. La combinación de innovación tecnológica y política empresarial hace calle Singapur es el más ordenado y eficiente del mundo.

Lea también: Jalan Fatmawati, cerca del MRT Cipete Raya, que quedó paralizado por el incendio, ahora vuelve a funcionar sin problemas



2. suizo

En segundo lugar se encuentra Suiza, con una puntuación de 6,36. Este país es conocido por tener carreteras limpias, seguras y duraderas. Su éxito proviene de estrategias de infraestructura innovadoras, una de las cuales es el uso del Puente Astra, un puente móvil que permite que los vehículos pasen sobre él mientras se realizan reparaciones de la carretera debajo.

3. Países Bajos

Holanda ocupa el tercer lugar con una puntuación de 6,18. El país es conocido por su sistema de transporte respetuoso con el medio ambiente, lo que anima a los ciudadanos a utilizar más la bicicleta y el transporte público. El gobierno holandés también clasifica las carreteras según el tipo y volumen de tráfico, para que el sistema de transporte siga siendo seguro y fluido.

4.Hong Kong

Hong Kong obtuvo una puntuación de 6,06, gracias al mantenimiento regular y a las inspecciones periódicas de su infraestructura viaria. El gobierno también continúa promoviendo políticas para reducir el uso de automóviles privados y cambiar a un transporte más respetuoso con el medio ambiente.

5.Portugal

Portugal ha logrado mejorar significativamente la calidad de las carreteras en la última década. Con una puntuación de 6,05, el país cuenta ahora con la red de carreteras más moderna de Europa. Los esfuerzos continuos de mantenimiento y los sistemas de control de calidad son clave para su éxito.

6. Japón

Japón, con una puntuación de 6,02, muestra una capacidad extraordinaria para mantener una red de carreteras amplia y de calidad, a pesar de que su superficie es relativamente estrecha. Este éxito está respaldado por un sistema de mantenimiento basado en tecnología y un rápido proceso de reparación gestionado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón y empresas privadas de autopistas de peaje.