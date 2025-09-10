10 países con el ejército más fuerte de Asia 2025, Indonesia comenzó a presumir en esta posición

Yakarta, Viva – El poder militar de un país no solo se mide por el número de tropas o armas sofisticadas de propiedad. Otros factores, como la preparación de la estrategia, la estabilidad política, el poder económico también determinan. Esta es la base de la evaluación Índice de potencia de fuego global (GFP) 2025, informes anuales que clasifican el poder militar de los países del mundo.

En la última edición 2025, GFP publicó una lista de 10 países con el ejército más fuerte de la región asiática. La evaluación se lleva a cabo en base a más de 60 indicadores, que van desde el número de personal activo, equipos de defensa (las principales herramientas del sistema de armas), habilidades logísticas, hasta las condiciones políticas y financieras de un país.

China es resistente en la cima de Asia

Vehículo blindado militar chino

China reiteró su dominio como la mayor fuerza militar en Asia. Con una puntuación de índice de potencia (PWRINDX) 0.0788, el país de la cortina de bambú está en la primera posición. Este puntaje está cerca del número perfecto (0.0000), que muestra que el nivel de eficiencia militar es muy alto según los cálculos de GFP.

Con una gran población, un presupuesto de defensa masivo y un rápido desarrollo de la tecnología militar, la posición de China en la cima no es sorprendente. La presencia de una fuerte flota marina, misiles balísticos modernos, para la última potencia aérea es la razón principal de este dominio.

India, Corea del Sur y Japón acechando detrás

La segunda posición está ocupada por India, que tiene una puntuación de 0.1184. Este país de Bollywood continúa fortaleciendo su defensa en medio de la tensión regional, especialmente con Pakistán y China.

En tercer lugar, está Corea del Sur con una puntuación de 0.1656. Aunque el área es relativamente pequeña, se sabe que Corea del Sur tiene un sistema militar muy moderno y una sofisticada tecnología de defensa.

Japón siguió el cuarto lugar con un puntaje de 0.1839. El país de Sakura invirtió en la Marina y el Air, además de mantener su postura militar para poder responder a las amenazas regionales, especialmente de Corea del Norte y China.

Indonesia se convirtió en un representante del sudeste asiático

Lo interesante en el informe GFP 2025 fue la entrada de Indonesia en la séptima posición, con un puntaje de 0.2557. Indonesia figura como el único país del sudeste asiático que llegó a la lista de los 10 principales.

Este logro no se puede separar del programa de modernización TNI En los últimos años. Fortalecer el equipo de defensa, aumentar la capacidad de las tropas, así como la inversión en el sector de defensa Militar indonesio cada vez más calculado en la región.

Aunque aún enfrenta desafíos, como las necesidades de un gran presupuesto e infraestructura de defensa equitativa, la posición de Indonesia en número muestra que el poder militar nacional está en un camino positivo.

Lista completa de 10 militares más fuertes en Asia (GFP 2025)

China – 0.0788 India – 0.1184 Corea del Sur – 0.1656 Japón – 0.1839 Turki – 0.1902 Pakistán – 0.2513 Indonesia – 0.2557 Israel – 0.2661 Irán – 0.3048 Taiwán – 0.3988

El informe GFP 2025 dio una imagen clara de cómo la dinámica militar en Asia continuó creciendo. Se puede predecir el dominio de China e India, pero la aparición de Indonesia en la séptima posición da un récord importante de que las fuerzas de defensa nacional se tienen cada vez más en cuenta.

En medio del aumento de la tensión geopolítica en Asia, el ejército no es solo un símbolo de poder, sino un factor clave para mantener la soberanía nacional, la estabilidad y la seguridad.