10 muertos tras terremoto de magnitud 5,7 que sacude Bangladesh







Al menos 10 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas como resultado terremoto masivo de magnitud Una magnitud de 5,7 sacudió Dhaka y partes del país el viernes, dañando edificios, provocando incendios en varios lugares y provocando pánico entre los residentes. Las autoridades dijeron que cuatro de las víctimas murieron en la capital, Dhaka, cinco en Narsingdi, el epicentro del temblor, y una en la ciudad portuaria suburbana de Narayanganj. Los informes de los medios sugirieron que sólo en la ciudad industrial en las afueras de la capital, Gazipur, al menos 100 trabajadores resultaron heridos en diferentes unidades mientras intentaban salir corriendo de los edificios durante el temblor. La Oficina Meteorológica dijo que el epicentro del terremoto que se produjo a las 10:38 am (hora local) se localizó a unos 10 kilómetros bajo la superficie en Narsingdi, que está a unos 13 kilómetros al este del centro sísmico en el área de Agargaon de Dhaka.

El subcomisario de policía de Dhaka, Mallik Ahsan Uddin Sami, dijo, citando al servicio de bomberos, que al menos tres personas murieron después de que les cayera encima una barandilla, un andamio de bambú y los escombros de un edificio de cinco pisos en el área de Armanitola en Old Dhaka. Sami confirmó que uno de los fallecidos era un estudiante de medicina que estaba allí para comprar carne junto con su madre. Está gravemente herida y requiere una cirugía de emergencia, añadió. Uno de los muertos era un niño de ocho años, mientras que los medios de comunicación citando a miembros de la familia dijeron que su padre herido también fue declarado muerto más tarde por los médicos del Hospital Universitario Médico de Dhaka. Los informes dijeron que entre los muertos en Dhaka se encontraba un guardia de seguridad privado de 50 años que murió después de que una parte de la pared de un edificio se derrumbara sobre él durante el terremoto. La administración del distrito de Narsingdi dijo en un comunicado que cinco personas murieron y al menos cuatro, entre ellas un niño y su padre, resultaron gravemente heridas.

En los suburbios de Narayanganj, un bebé murió y su madre resultó gravemente herida cuando una pared se derrumbó sobre ellos. En el área de Swamibagh de Sutrapur, también ubicada en la antigua Dhaka, se informó que un edificio de ocho pisos se apoyó contra otra estructura después del terremoto, mientras que en el área de Kalabagan, un edificio de siete pisos parecía inclinado, aunque los bomberos informaron que seguía estructuralmente en buen estado. Poco después del temblor se produjo un incendio en una residencia en la elegante zona de Baridhara en Dhaka, pero los bomberos no pudieron confirmar de inmediato si estaba relacionado con el terremoto. Se informó de otro incendio en un edificio residencial en el área de Gazaria en el suburbio de Munshiganj, mientras que el servicio de bomberos respondió de inmediato para apagar el incendio. También se han recibido informes de la aparición de grietas menores en algunos edificios de varias zonas de la capital y sus alrededores, incluida Narsingdi.

Los informes sugirieron que el terremoto también dañó edificios y provocó incendios en los suburbios de Munshiganj, el noroeste de Rajshahi y el sureste de Chattogram. Los expertos han dicho durante mucho tiempo que el riesgo de grandes terremotos era alto en Bangladesh debido a su ubicación en los límites de placas tectónicas activas, muchos de ellos dicen que un gran terremoto es inevitable, aunque podría tardar décadas. Los funcionarios del departamento de meteorología dijeron que un terremoto de esta magnitud tan cerca de Dhaka nunca había ocurrido antes y temían que si hubiera durado sólo entre 5 y 7 segundos más, el número de víctimas y derrumbes de edificios podría haberse multiplicado. El profesor Mehedi Ahmed Ansary, experto en terremotos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh (BUET), dijo que un temblor de magnitud 6 podría colapsar la mayoría de las estructuras del país. «Este temblor (del viernes) es una señal de alarma para Bangladesh», dijo Ansary.

