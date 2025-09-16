10 mejores marcas de autos vendidas en septiembre de 2025: ¿Qué pedido BYD?

Yakarta, Viva -Las ventas de automóviles en Indonesia en agosto de 2025 mostraron una fuerte competencia entre las grandes marcas. Los datos minoristas y mayoristas muestran que Toyota sigue siendo el regla del mercado con el más alto volumen de ventas.

Mientras tanto, visto Viva Automotive En los últimos datos de Gaikindo el martes 16 de septiembre de 2025, varias marcas comenzaron a mostrar movimientos interesantes, incluidos fabricantes chinos, BYD.

En la lista minorista, Toyota registró ventas de 20,733 unidades. Esta cifra tiene mucho rendimiento de Daihatsu, que está en segundo lugar con 11,008 unidades. Mitsubishi Motors cerró los tres primeros a través de ventas de 6,161 unidades.

Debajo, Suzuki incidió ventas minoristas de 5.700 unidades. Honda no es muy diferente de las 5.317 unidades. BYD está presente en la sexta posición con 2.746 unidades, ligeramente más altas que Isuzu en el siguiente orden.

Por Wholesales, Toyota también domina con 18,328 unidades. Daihatsu se quedó en segundo lugar con 9,846 unidades, seguido de Mitsubishi Motors hasta 6,781 unidades. Suzuki regresó para mantener los cuatro primeros a 5,911 unidades.

Honda debe estar satisfecho en la quinta posición con mayoristas 4.375 unidades. BYD ocupó el sexto lugar, ganó 2,562 unidades durante agosto de 2025. Esta cifra fue más alta que julio de 2025 cuando los Al por mayor de BYD eran 2,335 unidades.

En comparación con los datos de julio, el rendimiento de BYD parece bastante estable con una tendencia a aumentar. En el comercio minorista, las ventas de BYD estaban en 2.827 unidades, ahora solo un poco de 2,746 unidades. Pero del lado de Wholesales, BYD logró registrar un aumento de alrededor de 227 unidades.

La presencia de BYD en la sexta posición tanto en el comercio minorista como en los Wholesales es una nota interesante. Con una cartera de automóviles eléctricos, BYD fortalece lentamente su existencia en el mercado indonesio. Su posición ahora es paralela a la marca japonesa que se estableció por primera vez.

Mientras tanto, los fabricantes comerciales como Mitsubishi Fuso, Isuzu y Hino aún ocupan el tablero intermedio hasta la parte inferior de la lista.