10 Mejoramiento en la universidad con brillantes perspectivas laborales hasta 2030, los graduados no tienen miedo

Yakarta, Viva – Cambios tecnológicos muy rápidos, especialmente con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (AI), ha continuado y continuará reiniciando el paisaje mundial mano de obra.

Leer también: 10 ideas de negocios que usan AI que lo hacen cosechar CUAN, ¡las pequeñas capitales máximo ganancias!



Según los informes del Foro Económico Mundial (WEF) y el Informe de Future of Jobs 2023, el trabajo más popular en el futuro es que pueden adaptarse a la tecnología, los datos y la creatividad humanos.

Si usted o su familia están considerando importanteEs importante elegir un campo que no solo sea relevante hoy, sino que también prometa en el futuro.

Leer también: 10 de estos trabajos son los más amenazados según Microsoft, ¿hay su profesión?



Algunos campos serán muy necesarios en 2030, especialmente aquellos relacionados con el procesamiento de datos, la ética de IA, la sostenibilidad, el desarrollo humano. Consulte la lista a continuación, como se resume del informe rápido, sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: ¿No entiendes qué alfabetización es AI? ¡Tenga cuidado al no competir en el mundo del trabajo!





Ilustración de robots y humanos en la industria. Foto : Asociación de Industrias Robóticas

1. Informática e inteligencia artificial

Este departamento se ha vuelto excelente hoy y será cada vez más buscado en el futuro. Los graduados trabajarán como ingenieros de IA, especialista en aprendizaje automático o desarrolladores de sistemas de automatización. Según WEF, se estima que la IA y los datos crean más de 97 millones de nuevos empleos en 2030.

2. Ciencia y estadísticas de datos

En la era digital, los datos son un activo. Las empresas necesitan analistas de datos para procesar y leer tendencias comerciales. Se predice que los profesionales como el analista de datos y el científico de datos continuarán aumentando, especialmente con el soporte de IA para procesar grandes datos más rápido.

Cuanto más sistemas y datos digitales, la necesidad de seguridad cibernética aumenta dramáticamente. El Departamento de Seguridad Cibernética dará a luz a profesionales que se necesitan, que van desde piratas informáticos éticos hasta analistas de seguridad de la información.

4. Ingeniería de robótica y automatización

Los robots no solo están en la fábrica, sino que también están presentes en el servicio al cliente y la logística. Este departamento imprimirá a los ingenieros para diseñar, programar y mantener un sistema robótico cada vez más sofisticado.

5. Tecnología de energía renovable

El cambio climático alienta al mundo a recurrir a energía ecológica. En el futuro se necesitan departamentos como ingeniería ambiental, tecnología de energía renovable e ingeniería de sostenibilidad.

6. Psicología y ciencias del comportamiento

Aunque suena lejos de la tecnología, este departamento es cada vez más relevante porque la IA todavía necesita toque humano. Las empresas necesitan expertos en comportamiento para crear experiencia de usuario humano (UX) y apoyar la salud mental de los trabajadores.

7. Diseño de interacción y ui/ux

Con tantas aplicaciones digitales y sistemas de IA utilizados por humanos, las experiencias de los usuarios son muy importantes. Las especialidades de diseño digital que se centran en la interacción humana-máquina serán cada vez más buscadas.

8. Cognitivo y neurotecnología

Este departamento combina psicología, biología y tecnología. El futuro del trabajo tocará el desarrollo de la interfaz cerebro-computadora (BCI), y este es un nuevo campo para los graduados que están listos para explorar el mundo biodigital.

9. ética de la ley y tecnología

La tecnología es más avanzada, pero ¿quién la regula? El Departamento de Derecho con especialización en tecnología y ética de IA será importante, especialmente para establecer regulaciones y límites sobre el uso de IA.

10. Tecnología de emprendimiento

No todos quieren ser empleados. Esta especialidad es adecuada para aquellos de ustedes que desean construir nuevas empresas basadas en tecnología, incluidas IA, robótica o software. Muchas universidades del mundo ahora ofrecen programas de emprendimiento basados en tecnología digital.

Prepararse para enfrentar el futuro significa preparar las habilidades que el mercado necesitará. Los graduados que entienden tecnología, colaborativa y capaces de pensar críticamente tendrán más valor.

Si está eligiendo una especialización, considere los campos que serán ‘cosechar cuan’ en la era del trabajo que colabora estrechamente con la IA.