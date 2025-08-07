10 Mejor avión de combate en el mundo 2025, ¡número 4 hecho en Indonesia!

Yakarta, Viva – En el mundo militar moderno, el poder aéreo es uno de los determinantes de la victoria en el campo de batalla. Avión de combate Ya no es solo un avión de guerra, sino un símbolo de tecnología y dominio estratégico de un país.

Leer también: Jet de combate japonés por valor de Rp1.5 billones de caídas en el Mar del Pacífico



A partir del F-35 Lightning II propiedad de los Estados Unidos a J-20 Mighty Dragon de China, esta es la lista de los 10 mejores aviones de combate en el mundo en la versión 2025 AviationA2z, que no es solo el más rápido y más fuerte, sino que también se convierte en la columna vertebral de la defensa aérea del país:

10. Sukhoi SU-35S

Leer también: Sukhoi SU-57 ahora puede lanzar misiles hipersónicos de Tsirkon, los sistemas de defensa enemiga pueden estar totalmente paralizados?





Viva militar: Sukhoi SU-35 Russian Fighter Jet Shot Missile

Este chorro es el desarrollo del SU-27 con una velocidad de Mach de 2.25 y un rango de 3.600 km. Usando el motor SUTURN AL-41F1S, el SU-35S tiene una capacidad de arma de hasta 8,000 kg y un radar IRBIS-E que puede rastrear el objetivo hasta 400 km. Precio por unidad: RP1.3 billones.

Leer también: ¡5 Jet de combate con la voz más dura del mundo, más ruidoso que Lightning y puede poner ventanas!



9. Eurofighter Typhoon



VIVA militar: jet de combate de typhoon eurofighter

Este proyecto de colaboración europea produce un chorro multirrógico Mach 2 con un rango de 2.900 km. Confiando en el motor EuroJet EJ200 y el captor de radar, Typhoon es compatible con misiles de meteoritos. Más de 570 unidades activas en varios países. Precio: Rp1.4 billones por unidad.

8. Dassault Rafale



Viva militar: Jet de combate Dassault Rafale

El avión de combate francés se conoce como maniobras ágiles y armas completas como misiles de cuero cabelludo y mica. Rafale puede volar a una velocidad de la máquina de 1.8 hasta 3.700 km. Radar AESA RBE2 es una de sus ventajas. Se han ordenado más de 500 unidades a nivel mundial. Precio alrededor: Rp1.6 billones.

7. Boeing F-15ex Eagle II

La mejora de este clásico F-15 puede transportar hasta 22 misiles aire-aire. Su velocidad alcanza Mach 2.5 con un rango de 3.450 km. Impulsado por el motor Pratt & Whitney F100, el F-15ex fue elegido como la nueva columna vertebral de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Precio por unidad: RP1.3 billones.

6. Shenyang FC-31 Gyrfalcon

Todavía en la etapa de desarrollo, el FC-31 está diseñado para operaciones de portaaviones. Con una velocidad Mach 1.8 y un rango de 1.200 km, este avión está equipado con motores gemelos WS-13 y radar AESA. Este avión refleja las ambiciones de China en el poder del aire marítimo. Estimación de precios: RP1.1 billones por unidad.

5. Sukhoi SU-57

La quinta generación del avión de Rusia combina características de sigilo, capacidades de supercripes y sensores de fusión. SU-57 se disparó a Mach 2 con un rango de 3.500 km. Radar N036 Belka y las armas internas se suman al poder de ataque. El precio es relativamente «barato» para su clase, alrededor de Rp670 mil millones a Rp840 mil millones por unidad.

4. Kai KF-21 Boramae «Elang Combat»

Este avión de combate de 4.5 generación es el resultado de una ambiciosa colaboración entre Corea del Sur e Indonesia. Diseñado para competir con chorros de combate de clase alta, este avión tiene una velocidad máxima de Mach 1.8, hasta 2.900 km, y está equipado con la última tecnología AESA Radar y Avionics que es equivalente a los estándares de combate modernos.

El proyecto fue dirigido por el gobierno de Corea del Sur, que tiene el 60% de sus costos de desarrollo. Indonesia ha participado desde 2010 con una contribución del 20%, mientras que el resto es financiado por socios privados, incluido el principal productor de las industrias aeroespaciales de Corea (KAI). Con un precio de alrededor de $ 80 millones o equivalente a Rp1.2 billones por unidad, este avión de combate está dirigido a alcanzar la producción de 120 unidades en 2032, para ser un símbolo de la independencia de la tecnología de defensa para los dos países.

3. Lockheed Martin F-22 Raptor



Viva militar: avión de combate Raptor F-22

Aunque su producción se detuvo después de 195 unidades, F-22 siguió siendo una leyenda. Este chorro tiene una velocidad de Mach de 2.25 y un rango de 3.000 km. Radar AN/APG-77 y su diseño de sigilo hacen que el F-22 sea casi sin ser detectado en el radar. Con un precio de alrededor de Rp2.4 billones por unidad, F-22 sigue siendo una referencia para el avión de combate de superioridad aérea.

2. Chengdu J-20 Mighty Dragon



VIVA militar: aviones de combate de China, Chengdu J-20

El avión de combate de quinta generación de China se ha producido más de 200 unidades. Con velocidad de Mach 2 y un rango increíble de hasta 5,926 km, J-20 está diseñado para el dominio del aire. El motor y radar WS-15 AESA admiten el rendimiento del sigilo y la capacidad de combate de larga distancia. Precio estimado: RP1.6 billones por unidad.

1. Lockheed Martin F-35 Lightning II



Viva militar: Lockheed Martin F-35 Lightning II Jet de combate británico militar

Este avión de sigilo multipropósito está presente en tres variantes (A/B/C) y ha sido operado más de 1,000 unidades en todo el mundo. Capaz de volar hasta la velocidad de 1.6 con un rango de 2,222 km, F-35 está equipado con radar AESA AN/APG-81 y un sofisticado sistema de sensores de cuenca. Con un precio de alrededor de Rp1.3 billones por unidad, este avión sobresale en batallas aéreas, ISR y ataques de precisión.