10 marcas de autos más vendidas en julio de 2025

Yakarta, Viva – El mercado automotriz indonesio en julio de 2025 registró una venta total de 57,800 unidades, ligeramente disminuidas en comparación con junio de 2025, que alcanzó las 61,516 unidades. Esto es bastante sorprendente, porque a fin de mes se celebró la exposición Giias 2025.

Basado en datos de la industria combinada de vehículos motorizados indonesios procesados por PT Astra International TBK, Toyota y Lexus regresaron para liderar el mercado con 18,038 unidades vendidas, superando con mucho sus competidores.

Mientras tanto, Daihatsu ocupó el segundo lugar con 9,356 unidades, seguido de Mitsubishi en tercer lugar con 7.309 unidades. En el siguiente puesto, Honda registró 6,582 unidades de ventas, mientras que Suzuki ganó 4,940 unidades.

Hyundai registró ventas de 2,590 unidades, mientras que la marca china a saber, Byd y Denza mostraron un crecimiento positivo en el mercado de vehículos eléctricos con 2,349 unidades.

Otras marcas como Wuling (1,556 unidades), Isuzu (1,825 unidades) y Chery (1.593 unidades) también mantienen su presencia en el mercado.

Aquí hay 10 marcas El mejor auto de venta Julio de 2025, citado Viva Automotive Martes 12 de agosto de 2025:

1. Toyota + Lexus – 18.038 Unidad

2. Daihatsu – 9.356 Unidad

3. Mitsubishi – 7.309 Unidad

4. Honda – 6,582 unidades

5. Suzuki – 4.940 Unidad

6. Hyundai – 2.590 Unidad

7. BYD + Denza – 2,349 Unidad

8. Wuling – 1,556 unidades

9. Isuzu – 1.825 Unidad

10. Chery – 1.593 Unidad