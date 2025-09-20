10 jugadores brillando después de dejar el Manchester United, Bayern Munich mostrando foto de Irfan Ghafur

Yakarta, Viva – Noticias sobre 10 jugadores que brillan después de irse Manchester United Conviértete en un lector cazado Viva Sport A lo largo del sábado 20 de septiembre de 2025.

Uno de los cuales es Andre Onan. El portero que a menudo se vuelve loco en MU se transforma en un héroe cuando se presta a Trabzonsporpor

Otra noticia que está en el centro de atención es un problema Irfan ghafur. Solo un jugador de ficción, pero de repente la foto apareció en el Instagram oficial Bayern de Múnich.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Bayern Munich subió fotos de Irfan Ghafur, internautas: jugadores clave que siempre están bloqueados

Jugador del Bayern Munich, Irfan Ghafur

La cuenta oficial del Bayern Munich hizo un berrinche de los ciudadanos indonesios después de Subiendo fotos de edición Irfan Ghafur Use una camiseta roja orgullosa de Die Roten. Aunque claramente no es un jugador original, la publicación tuvo éxito en hacer que los internautas se sientan orgullosos al mismo tiempo porque el nombre de Indonesia podría caer en un club tan grande como el Bayern.

4. ¡Está en curso! Transmisión en vivo en vivo Derby Merseyside Liverpool vs Everton



Jugador de Liverpool Mohamed Salah y Alexander Soble

Derby Merseyside regresa en la quinta semana de la liga inglesa 2025/2026. El combate caliente entre Liverpool vs Everton tuvo lugar en Anfield, el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 18:30 WIB. Este partido puede D¿Es presenciado directamente a través de servicios de video de transmisión en vivo.

3. En Mu Bapuk, estos 10 jugadores brillaron inmediatamente después de dejar Old Trafford



Jugador de Barcelona, ​​Marcus Rashford

El Manchester United a menudo se conoce como una «tumba de carrera» para algunos jugadores. La gran presión, las altas expectativas, la gestión caótica a menudo hace que muchos jugadores no muestren su mejor desempeño en Old Trafford. Sin embargo, una vez que se van a otro club, en realidad brillan.

La siguiente es una lista de jugadores que originalmente fueron considerados un fracaso en MU, Pero en cambio, está bloqueado con su nuevo club:

2. Más popular: árbitro var sivakorn pu-loundom ‘amenazar’ al equipo nacional indonesio, Erick thohir diploma seguro?



Tailandia Var Árbitro, Sivakorn Pu-Untom

Noticias sobre el árbitro VAR de Tailandia, Sivakorn Pu-Undom, quien fue nombrado para el duelo del equipo nacional de Indonesia contra Irak en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026 como los lectores de Asia, Viva Sport, durante todo el viernes 19 de septiembre de 2025.

Sivakorn tiene Historia de la controversia Cuando está involucrado en el partido del equipo nacional indonesio.

1. ¡Está sucediendo! Live Live Streaming Big Match Premier League Manchester United vs Chelsea



Jugador del Manchester United Foto : Instagram @MhchesterUnited

La Premier League de este fin de semana presenta un gran partido lleno de Gengsi: Manchester United vs Chelsea. Duelo clásico Esto se llevó a cabo en Old TraffordSábado (9/20) a las 23:30 WIB, y se puede ver en una transmisión en vivo exclusiva en Vidio.