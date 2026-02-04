10 juegos independientes más nuevos que debes probar en 2026

Jacarta – Año 2026 no solo cumplido juego Gran AAA, pero también una era dorada para los videojuegos independiente. Con una creatividad cada vez mayor, los pequeños estudios pueden ofrecer experiencias de juego únicas, llenas de innovación y, a menudo, son más atrevidos a la hora de explorar nuevas ideas que los grandes juegos.

Lea también: Esta es la razón por la que Roblox se considera riesgoso para los niños



Aquí hay 10 nuevos juegos independientes cuyo lanzamiento está confirmado o que son muy esperados en 2026. Esta lista cubre varios géneros, desde aventuras, juegos de rol hasta juegos de terror y estrategia.

Lea también: Una lista de grandes juegos AAA cuyo lanzamiento está confirmado en 2026



1. Corazón hueco: renacido

Este juego viene como una versión reiniciada de la serie Hollow Heart. Con un impresionante estilo visual de pixel art, Hollow Heart: Reborn lleva a los jugadores a través de un mundo oscuro lleno de acertijos e historias emocionales. Este juego ofrece una desafiante combinación de acción, plataformas y rompecabezas.

Lea también: ¡Cambios en el metajuego de Valorant! Harbour obtiene una gran mejora, Reyna se pone nerviosa



2. Deriva de neón: horizonte

Neon Drift: Skyline es un juego de carreras futurista con un concepto de mundo abierto repleto de estética neón cyberpunk. Los jugadores explorarán una enorme ciudad con varios desafíos de carreras, misiones y opciones de personalización de vehículos.

3. Wisp y el bosque susurrante

Este juego de aventuras ofrece la experiencia de leer e interactuar con el mundo a través de la narrativa. Los jugadores asumen el papel de Wisp, una pequeña criatura que debe resolver el misterio de un bosque lleno de secretos. Con una mecánica de exploración fluida, el juego se centra en la atmósfera y la historia.

4. Ciudadela Mecánica

Clockwork Citadel es un juego de gestión y estrategia con temática steampunk. Los jugadores construirán ciudades y gestionarán las máquinas gigantes que mueven el mundo. Con un complejo sistema de recursos, este juego desafía las habilidades de estrategia y planificación.

5. marea lunar

Este juego tiene un concepto de acción RPG con un mundo que cambia según las fases de la luna. Cada fase lunar cambiará el entorno, los enemigos y las habilidades de los jugadores. Lunar Tide combina exploración, combate y un sistema de progresión de personajes.

6. El último bibliotecario

Este juego lleva a los jugadores a un mundo post-apocalíptico donde el conocimiento es el elemento más valioso. Juegas el papel del último bibliotecario que debe salvar libros y registros importantes de la destrucción. Este juego combina supervivencia, sigilo y narrativa.

7. Puesto fantasma

Phantom Post es un juego de terror psicológico con un estilo visual aterrador en 2D. Los jugadores trabajan como mensajeros nocturnos que deben entregar paquetes en lugares misteriosos. Cada paquete contiene un secreto que mantiene a los jugadores atrapados en una realidad confusa.