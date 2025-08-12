¡10 juegos de carreras gratuitos con el modo multijugador más emocionante, garantizado para ser adictivo!

VIVA -¿Quién dijo que sentir la sensación de emocionantes carreras debe gastar profundamente? Con el rápido desarrollo del mundo del juego, muchos desarrolladores presentan el juego carreras Alta calidad y se puede jugar de forma gratuita. Desde simuladores realistas hasta juegos de arcade rellenos de acción, la elección de juegos de carreras gratuitos ahora es más abundante.

Leer también: Gac Indonesia registra 3.046 SPK en Giias 2025



Este artículo explorará a fondo 10 juegos de carreras gratuitos que debes probar hoy. Viva Automotive resume esta información de fuentes de confianza como el acelerador de automóviles, conocido como uno de los famosos medios automotrices. Entonces, ¡prepárate para pisar el gas sin tener que gastar dinero!



Viva Automotive: ENEEOS Race Race Game versión 2.0 Foto : Dok: Dippon Indonesia

Leer también: Esto es lo que sucede cuando los frenos de mano electrónicos se activan en la carretera de peaje



1. Carreras

Para aquellos de ustedes que anhelan un simulador de carreras serio, Rennsport es la respuesta. Este juego se produce como un competidor estricto para juegos como Assetto Corsa Competizione y RFactor, con el enfoque principal en el modo multijugador competitivo. Rennsport ofrece una experiencia profunda de carreras GT, a pesar de que también presenta una clase móvil Otros como TCR e incluso Porsche Mission X.

Leer también: Toyota comprando tierras grandes, quiere construir una nueva fábrica



Aunque es gratuito, tenga en cuenta que se pueden ofrecer un contenido de automóvil y las pistas premium como DLC pagado. Sin embargo, la versión básica de este juego es más que suficiente para proporcionar un desafío de carreras real.

2. Carx Drift Racing 2

Si eres un ventilador a la deriva, entonces Carx Drift Racing 2 es una opción que no debe perderse. Este juego demuestra que los juegos de carreras móviles pueden tener una calidad equivalente a la versión o la PC de la consola. Con una física convincente a la deriva y un control de precisión, Carx Drift Racing 2 ofrece una experiencia a la deriva muy satisfactoria.

Aunque los automóviles no usan licencias oficiales, el diseño se reconoce muy fácilmente como una imitación de los autos icónicos de la deriva. Este juego también continúa obteniendo soporte con contenido nuevo, como autos y pistas adicionales, por lo que es una elección que siempre es fresca de jugar.

3. La tripulación 2

Aunque el equipo 2 no es un juego 100% gratis, a menudo este juego ofrece una prueba gratuita que permite a los jugadores probar la mayor parte del contenido. Este juego ofrece un mapa muy amplio de los Estados Unidos, donde puedes correr en las calles, volar aviones e incluso conducir barcos. La libertad de explorar el gran mundo abierto es la atracción principal de la tripulación 2.

Sus impresionantes gráficos y variaciones extraordinarias de los vehículos hacen de este juego una experiencia única. Si está buscando un juego que ofrezca más que una carrera, vale la pena considerar la tripulación 2.

4. TrackMania

TrackMania es un juego de carreras arcade que se centra en la velocidad y la creatividad. Este juego es muy popular entre la comunidad del juego debido a su extraordinario editor de pistas, permite a los jugadores hacer pistas de carreras que son súper extremas y desafiantes.

A pesar de que el modelo es gratuito, puede comprar un acceso de club para obtener funciones adicionales. Sin embargo, el modo básico gratuito ha proporcionado una experiencia racial emocionante y tensa en pistas inusuales.

5. Experiencia de carreras de carreras

Raceroom Racing Experience es un juego de simulador de carreras gratuito que es perfecto para aquellos que desean sentirse auténticos auto de gira y carreras GT. Este juego ofrece varios autos y pistas gratis que se pueden jugar, completos con física realista y sonido inmersivo del motor.

Aunque muchos contenidos adicionales adicionales, Raceroom Racing Experience proporciona una experiencia profunda y desafiante, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de simulador de carreras gratuitos en PC.

6. Asfalto 9: Legends

Si está buscando un juego de carreras lleno de acción, gráficos impresionantes y adecuado para jugar en dispositivos móviles, Asphalt 9: Legends es la elección perfecta. Este juego se conoce como un estilo de carreras arcade rápida, donde puedes a la deriva, nitro impulso y otras acciones acrobáticas.

Aunque este juego ofrece compras en la aplicación, puede disfrutar de mucho contenido y carrera sin tener que gastar dinero. Extraordinaria experiencia visual y una lista de muchos autos de lujo es la atracción principal de este juego.

7. Vivir para la velocidad

Live for Speed (LFS) es uno de los juegos clásicos de Simulador de carreras de PC que todavía tiene una comunidad activa. A pesar de que es lo suficientemente mayor, la conducción de la física todavía se considera uno de los mejores. LFS ofrece una versión de demostración gratuita que proporciona acceso limitado a varios automóviles y pistas.

Esta versión de demostración es suficiente para dar una idea de cómo detalle la simulación de conducción en este juego. Esta es la elección correcta para aquellos que buscan experiencias de carreras realistas y desafiantes.

8. Hot Wheels Unlimited

Para una experiencia de carreras más relajada y colorida, las ruedas calientes ilimitadas es la opción correcta. Este juego presenta autos icónicos de ruedas calientes en formato de juego móvil amigable para los niños. Puedes hacer tus propias pistas de carreras, hacer acrobacias locas y competir con amigos.

Aunque el mercado objetivo es más amplio, la emoción y el diseño brillante hacen que este juego sea interesante para todas las edades.

9. Cazadores de deriva



Viva Automotive: ENEEOS Race Race Game versión 2.0 Foto : Dok: Dippon Indonesia

Los cazadores de deriva son juegos de carreras basados en el navegador que se centran completamente en la deriva. Puede jugar directamente en el navegador web sin la necesidad de descargar o instalar nada. Este juego tiene una elección de automóvil bastante diversa, desde autos de carreras clásicos hasta superdeportivos modernos, todos los cuales pueden modificarse.

Aunque los gráficos son simples, la física a la deriva es muy satisfactoria, por lo que es la opción ideal para la diversión y pasar el tiempo libre.

10. Street Racing 3D

Street Racing 3D es otro juego de carreras móviles que ofrece una intensa acción de carreras callejeras. Con gráficos 3D sólidos y varias opciones de automóviles, este juego ofrece experiencias de carreras emocionantes y competitivas. Puede modificar su automóvil y participar en varios modos de carreras.

Aunque hay muchos anuncios y compras en la aplicación, este juego aún ofrece experiencias de carreras gratuitas y desafiantes de forma gratuita.