10 hectáreas de tierra Polémica, heredero de la intervención del gobierno de West Kotawaringin Regency

Yakarta, Viva – Heredero tierra cubriendo 10 hectáreas en el distrito Kotawaringin BaratKalimantan central (Kalimantan central), lamentando la acción del regente de Nurhidayah, quien supuestamente intervino y no respetó el proceso legal que actualmente se está ejecutando en el Bun Pangkalan del Tribunal de Distrito (PN).

El abogado del heredero, Poltak Silitonga, reveló que la forma de intervención legal fue cuando el regente llegó a la tierra, que actualmente es objeto del caso en el Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun sin una notificación a los herederos.

«Veo en los medios de comunicación, la televisión, en línea, el regente de West Kotawaringin llegó a la ubicación y dio declaraciones que no respetaban la ley», dijo a los periodistas cuando se conoció en la sede de la Policía Nacional, Yakarta, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Poltak explicó que actualmente el proceso legal relacionado con la tierra todavía se está ejecutando en el Tribunal de Distrito de Pangkalan Bun.

«Ha alcanzado el examen del testigo, sigue siendo una conclusión y decisión. La prueba se ha completado, hemos destinado y demostramos que no hay evidencia y testigos del gobierno de la Regencia de West Kotawaringin de que es suya», dijo.

Por lo tanto, Poltak evaluó que la llegada del oeste de Kotawaringin regente al objeto del caso era una forma esencial de arrogancia.

«Que considero la intervención sobre la justicia, el término es usar el poder para afirmar que algo es suyo, a pesar de que en realidad todavía se está ejecutando en la corte», dijo.

Poltak reveló que el juicio en sí continuará la próxima semana con la agenda de las conclusiones de lectura.

«Los herederos exigen que el gobierno de West Kotawaringin devuelva inmediatamente la tierra que han utilizado durante décadas como área agrícola», dijo.

Para su información, el evento en sí comenzó cuando Brata Ruswanda compró la tierra de 10 hectáreas en hace 1960. Con el tiempo, la Oficina de Agricultura de West Kotawaringin tomó prestada la tierra para ser utilizada como tierra agrícola.

Pero en 2005, cuando los herederos querían certificar la tierra, surgió una refutación de la Oficina de Agricultura que afirmó que la tierra era suya basada en el decreto del gobernador.