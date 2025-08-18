10 Hechos matrimoniales de Kim Jong Kook que entusiasmaron al público, separados a la edad de 49 años

Seúl, Viva – Las noticias impactantes provienen de Corea del Sur: Kim Jong KookEl cantante y estrella del legendario programa de variedades, finalmente anunció oficialmente su matrimonio.

Después de años de ser tentado sobre el estado único en varios programas de televisión, el hombre apodado «Sparta» eventualmente entrará en un nuevo nivel. Aquí hay 10 hechos interesantes sobre el matrimonio de Kim Jong Kook que hace que los fanáticos en un alboroto. ¡Yuk, desplazamiento!

1. Anunciado directamente en el 30 aniversario

El hombre de 49 años eligió un momento muy significativo para compartir sus felices noticias. Justo en su debut en el 30 cumpleaños en la industria del entretenimiento, dijo que pronto se casaría. Para muchas personas, esto se siente simbólico: desde una carrera a largo plazo, ahora está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida personal.

2. Entregado en el conjunto de hombre en funcionamiento

No a través de una conferencia de prensa o una entrevista exclusiva, Jong Kook anunció la noticia de su matrimonio en el set de Man Running el 18 de agosto de 2025. Durante la sesión de apertura, parecía nervioso antes de finalmente decir: «Tengo algo que decir … Me casaré». Inicialmente, los compañeros pensaron que era una broma, pero era cierto.

3. Confirmado por carta escrita a mano

Poco después del anuncio en Running Man, Kim Jong Kook también escribió una carta emotiva para los fanáticos en su Fancafe oficial. Afirmó estar nervioso por escribir el anuncio, pero se sintió aliviado de que finalmente pudo compartir.

«Sí, me casaré», escribió honestamente.

4. El matrimonio se lleva a cabo en privado

Kim Jong Kook afirmó que su matrimonio se celebraría íntimamente y privado en Seúl. Solo se invita a familiares y amigos más cercanos. El concepto del evento es simple pero lleno de significado, refleja su humilde personalidad.

5. La identidad de la posible esposa sigue siendo misteriosa

Una de las cosas que hace que el público sea más curioso es la identidad de la novia. Hasta ahora, Jong Kook no ha revelado quién es la figura afortunada que será su compañero de vida. Esto se suma a una sensación de misterio mientras hace que los fanáticos sean aún más emocionados.

6. Llamado predicho durante mucho tiempo

La especulación sobre el matrimonio de Jong Kook ha surgido desde el comienzo de 2025, cuando compró una casa de lujo en Nonhyeon-dong, Gangnam por 6.2 mil millones de wones. Muchos sospechan que la propiedad se convertirá en una casa de recién casados, aunque inicialmente se considera solo una inversión personal.

7. Terminando los largos rumores sobre la historia del romance

Con los años, a menudo se rumorea que Jong Kook está cerca de varias celebridades, incluidos Yoon Eun-Hye y Song Ji-Hyo. Sin embargo, siempre descartó el chisme. Con la noticia de este matrimonio, finalmente los viejos rumores fueron respondidos oficialmente.

8. Retener el apoyo de los amigos famosos

A pesar de querer mantener la privacidad, es seguro que varios grandes nombres, incluidos Yoo Jae Suk, Jaja y Cha Tae Hyun, conocido como su amigo cercano. El apoyo también fluyó de otros colegas de hombres, que ya consideraban a Jong Kook como su propia familia.

9. Entonces, una gran conversación en las redes sociales

No llevó mucho tiempo, este anuncio se convirtió inmediatamente en un tema de tendencia en varias plataformas. Los fanáticos expresan sentimientos encontrados: felices, conmocionados, así como curiosos sobre la figura de la novia y el novio. Para ellos, esta noticia es como una respuesta a una larga espera durante más de una década.

10. Nuevas libras después de tres décadas trabajando

Kim Jong Kook ha estado entreteniendo al público durante 30 años a través de programas de música y variedades. Ahora, comienza un nuevo viaje como esposo. En su carta, escribió: «Puedo llegar tarde, pero estoy agradecido de haber vivido de esta manera ahora. Por favor, celebra conmigo». La oración parece ser un símbolo de que la vida tiene su propio tiempo.